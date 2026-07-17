El avance del fuego ha obligado al desalojo preventivo de varias viviendas y al confinamiento de la localidad malagueña de Cómpeta

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El incendio forestal declarado este viernes en el municipio malagueño de Árchez ha obligado al desalojo preventivo de varias viviendas diseminadas próximas al foco y al confinamiento de la localidad de Cómpeta, como medida de protección ante la evolución de las llamas.

Las autoridades han pedido a vecinos y visitantes que eviten acercarse a la zona afectada y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia desplegados sobre el terreno.

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Activada la fase de emergencia del Plan Infoca

Ante la evolución del incendio, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, elevó a las 14.52 horas el dispositivo a fase de emergencia, situación operativa 1.

Este nivel se activa cuando, aunque el incendio puede ser controlado con los recursos disponibles de la Junta de Andalucía, resulta necesario adoptar medidas de protección para la población o movilizar un importante número de medios de extinción. Como consecuencia del incendio permanece cortada al tráfico la carretera A-7206, entre los kilómetros 0 y 3, que comunica Cómpeta con la N-340 a través de Algarrobo, según la Dirección General de Tráfico.

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La dirección de la emergencia ha recomendado a los vecinos permanecer en el interior de sus viviendas, cerrar puertas y ventanas si entra humo y salir únicamente si así lo indican los efectivos de emergencia.

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Asimismo, la Junta ha pedido extremar la protección de niños, personas mayores y colectivos vulnerables, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales, como el 112 Andalucía.

Más de 80 efectivos y una decena de medios aéreos

El incendio comenzó sobre las 12.40 horas en una zona de pasto escarpada próxima al punto limpio de Árchez, tras lo que el 112 recibió más de una treintena de llamadas alertando del fuego.

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De inmediato se movilizó un amplio dispositivo integrado por el Centro Operativo Provincial del Plan Infoca, bomberos del Consorcio Provincial, Guardia Civil, Policía Local, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), encargado de instalar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar la intervención.

En las labores de extinción participan una decena de medios aéreos, entre ellos aeronaves ligeras, semipesadas, de coordinación y de carga en tierra, además de 80 efectivos terrestres, dos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica. Los ayuntamientos de Árchez y Canillas de Albaida han activado sus respectivos Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL) para coordinar la respuesta ante el incendio.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se insiste en la importancia de no acercarse a la zona afectada, evitar asumir riesgos innecesarios y seguir exclusivamente las indicaciones de los operativos de emergencia mientras continúan los trabajos para controlar el fuego.