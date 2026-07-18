De momento se mantienen las restricciones en el resto de municipios evacuados y ya son 15 las localidades evacuadas

El 90% del incendio de La Mierla, Guadalajara, afecta al Parque Natural Sierra Norte: han ardido ya más de 5.500 hectáreas

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GuadalajaraLas localidades de Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas se han sumado a los pueblos desalojados por el fuego declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara), a lo que también se ha decretado el confinamiento de Hiendelaencina. Tal y como informa en su perfil de X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se mantienen las restricciones en el resto de municipios evacuados.

Estas tres localidades harían un total de 15 evacuadas hasta el momento, que se suman a Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, el Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete y Palancares.

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El incendio ha afectado a 5.500 hectáreas quemadas

El 90% de la superficie afectada por el incendio que se declaró el jueves en La Mierla (Guadalajara) pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte. Las llamas llegan ya a las 5.500 hectáreas quemadas y "todavía está lejos" de decir que está controlado, tal y como ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Trabajan en el lugar 25 medios aéreos, 48 medios terrestres y 349 efectivos. Colaboran en la extinción medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias y del 112 de la Comunidad de Madrid.