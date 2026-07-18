Detienen a un hombre como presunto autor de un incendio en la zona de Masca, Tenerife

Gracias a la rápida actuación de los agentes se ha podido arrestar al presunto autor de los hechos en menos de dos horas

El 90% del incendio de La Mierla, Guadalajara, afecta al Parque Natural Sierra Norte: han ardido ya más de 5.500 hectáreas

Compartir







TenerifeAgentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Icod de los Vinos, en Tenerife, han detenido a un hombre, de 69 años, vecino de la zona, como presunto autor de al menos dos focos de un incendio en la zona de Masca ocurrido este sábado sobre las 12:30 horas.

El hombre, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, se ha podido detener en menos de dos horas, y después de que hubiera presuntamente prendido dos focos, que ya han sido extinguidos por agentes de extinción de incendios, que se encuentran en el lugar haciendo labores de refresco en la zona.

En las labores de extinción participaron tres helicópteros (dos del Cabildo y uno del Gobierno de Canarias), efectivos de la Brifor, agentes de Medio Ambiente, bomberos del Consorcio de Tenerife y voluntarios, además de Policía Local de Buenavista del Norte y Guardia Civil.

El acusado pasará a disposición judicial

Gracias a la rápida actuación de los agentes, se ha podido arrestar al presunto autor de los hechos en menos de dos horas. El acusado pasará a disposición judicial tras finalizar la instrucción de las diligencias correspondientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado que el incendio ha quedado estabilizado tras un “amplio dispositivo con una veintena de medios terrestres y aéreos”.