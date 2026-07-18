Preocupa el avance del incendio por el flanco izquierdo debido al viento y a la topografía del terreno

La incertidumbre de los 700 desalojados por el incendio de Cinco Villas, Zaragoza: "Está siendo muy complicado"

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El incendio de Orés, en las Cinco Villas, en Zaragoza ya ha arrasado 15.400 hectáreas, según el último recuento hecho público por el Gobierno de Aragón. El fuego, que avanza por el flanco izquierdo, preocupa por el viento "muy cambiante" y la topografía del terreno. El incendio mantiene desalojados seis núcleos de población, cinco localidades aragonesas y una en Navarra.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado de la evolución del incendio "más complejo" que ha sufrido la comunidad en los últimos años, tanto por las condiciones meteorológicas como por el entorno en el que se desarrolla, con zonas boscosas, de cultivo, monte bajo y barrancos de difícil acceso, además de municipios habitados.

Bermúdez de Castro ha indicado que se espera "un viento absolutamente loco" durante las próximas 24 horas, que será del sur-sureste y que puede provocar que, en sectores en los que el fuego está "aparentemente más tranquilo", se reactive, de manera que obligará a extremar la vigilancia.

Localidades desalojadas

Las localidades que se mantienen desalojadas son Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en la provincia de Zaragoza, y a la navarra de Petilla de Aragón.

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El consejero se ha detenido en la situación de Luesia, núcleo que los medios de extinción han defendido durante la jornada y cuyo casco urbano han logrado salvar, salvo alguna paridera afectada en el entorno del municipio.

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Dadas la situación que atraviesan las Cinco Villas, el responsable autonómico de Interior ha pedido "encarecidamente" a la ciudadanía que no viaje a esta comarca zaragozana durante el fin de semana "si no es por una necesidad imperiosa", ya que resulta peligroso circular por unas carreteras que transitan los medios desplegados.

El incendio continúa en Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo), y mantiene varios frentes abiertos.