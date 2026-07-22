La dimensión del incendio apenas ha aumentado en el día de hoy y se mantiene en 32.000 hectáreas calcinadas

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El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara, que ha calcinado 32.000 hectáreas, continúa activo, con una evolución "satisfactoria" en los trabajos de este miércoles, pero todavía sin estabilizar. Informa en el vídeo Dani Berbel.

Tal y como informa el reportero en el vídeo, hay dos buenas noticias. "Una es que se evalúa que los vecinos de La Mierla puedan regresar este jueves a sus casas. La decisión se tomaría esta noche y se haría efectiva mañana. La otra buena noticia es que la dimensión apenas ha aumentado en el día de hoy y se queda en 32.000 hectáreas".

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Así lo ha puesto de manifiesto el director de la emergencia en el incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, en un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, en el que ha señalado que a lo largo de la jornada se ha estado trabajando, sobre todo, en la zona próxima a Condemios.

Es, ha dicho, "el único sitio donde verdaderamente tenemos algunos frentes de llama continuos", mientras que "en el resto del perímetro lo único que nos estamos encontrando son puntos calientes", por lo que "es ahí donde se está trabajando, principalmente".

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Si bien ha afirmado que las labores llevadas a cabo han evolucionado "de manera satisfactoria" en la zona norte, donde se ha actuado sobre todo con medios aéreos y maquinaria pesada.

Fernández ha asegurado que se está trabajando para poder llegar a la estabilización "cuanto antes". "Ese es nuestro objetivo, pero no podemos hablar de incendios estabilizados", ha agregado el director de la emergencia, en relación también al fuego que se originó este martes en Selas (Guadalajara).

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En cuanto a los vecinos que este miércoles han podido ya volver a sus casas, ha indicado que se estaba haciendo también "una revisión hacia otros municipios" que no tienen aún orden de levantamiento de las medidas de confinamiento o de evacuación para comprobar que tienen todos los servicios públicos esenciales, como electricidad o agua; "y cuando se verifique se anunciarán nuevos".

En cualquier caso, ha remarcado que ya habrá que esperar a mañana "para que ese retorno efectivo sea con esas garantías y, sobre todo, con horas de luz para que sea de una manera segura".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha levantado este miércoles la evacuación de cinco pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio que ha obligado a desalojar 34 núcleos de población y que ha quemado 32.000 hectáreas.