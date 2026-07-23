El incendio de La Mierla aún está en fase de estabilización y hay 25 localidades desalojadas

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El incendio de La Mierla, en Guadalajara evoluciona favorablemente después de haber quemado 32.000 hectáreas. Sigue activo en algunos puntos, pero ya se encuentra en fase de estabilización y los vecinos desalojados están empezando a volver a sus casas. Informa en el vídeo Almudena Calvo.

Es el caso de Marisol y Álex, que vuelven a su casa después de casi una semana. "Nos hemos dado un beso nada más llegar, de bienvenida a casa", cuenta Álex. El fuego se quedó apenas a 200 metros de su casa, "un milagro".

Tal y como cuenta el alcalde de La Mierla, un cambio providencial en la dirección del viento salvó a todo el pueblo. "El aire dio literalmente la vuelta y se fue para arriba", señala el regidor.

Cenizas y mal olor en las viviendas

Regresan con sentimientos encontrados "con muchas ganas y con mucha pena", cuenta Marisol. Nati también ha podido volver a su casa después de pasarlo tan mal y pasar una "tensión de nervios impresionante".

Claudio acaba de llegar a Muriel, desolado, al ver cómo el fuego ha quemado el paisaje de su infancia. Ahora todo está lleno de cenizas que ahora se afanan en limpiar.

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También se han encontrado sus casas malolientes, pero nada que no pueda solucionarse. Lo que será más difícil es recuperar el entorno. Hay 32.000 hectáreas quemadas. El incendio todavía está en fase de estabilización y hay 25 localidades desalojadas.