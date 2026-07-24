El fuego de Ávila se acerca al gran frente de incendios que mantiene en vilo a Madrid, según alertan los especialistas

Situación crítica por los incendios forestales en España, última hora

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El incendio forestal originado el pasado miércoles en Burgohondo, en Ávila, que pudo ser provocado, continúa muy activo y avanza hacia el norte, impulsado por el fuerte viento, con el temor de que las llamas puedan alcanzar en las próximas horas la Comunidad de Madrid.

El fuego, que mantiene un perímetro de unos 71 kilómetros y ha arrasado cerca de 9.000 hectáreas, ha obligado a evacuar nuevos municipios y mantiene en alerta a cientos de vecinos.

Según informa Álvaro Lantada, reportero de 'Informativos Telecinco' en el lugar, el incendio ha obligado a desalojar el área periurbana de Cebreros y parte de su diseminado de Puente Nuevo. Sus vecinos se suman a los habitantes de Navaluenga y El Tiemblo, que permanecen muy preocupados por la evolución de las llamas.

El incendio de Ávila ha saltado ya la cara norte de la sierra y se acerca cada vez más a Madrid.

El incendio ha saltado ya la cara norte de la sierra y se acerca cada vez más a Madrid. El fuego se ha llevado por delante el valle de Iruelas y se encuentra muy cerca del Tiétar, un paraje protegido de gran valor natural.

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El avance hacia la Comunidad de Madrid es una de las principales preocupaciones de los responsables del dispositivo de extinción, que no descartan que las llamas puedan alcanzar la región en breve.

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El muro de fuego que se eleva en el horizonte, a poca distancia de Burgohondo, da una idea de la magnitud del incendio. Al acercarse a las llamas se aprecia la virulencia con la que avanza un fuego que, en algunos momentos, resulta imposible de combatir. En las últimas horas, el fuerte viento, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, ha dado alas a las llamas y ha complicado las labores de extinción.

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"De horror, de horror. Corriendo, claro, porque es que estaba al lado, es que no se podía respirar", relata una de las mujeres afectadas por el incendio. El asedio de las llamas ha obligado a evacuar a cientos de personas, entre ellas un grupo de ancianos de una residencia de El Tiemblo. Los propios vecinos han tratado también de ayudar a contener un fuego que continúa descontrolado.

Cerca de 1.500 personas evacuadas

La emergencia ha sido declarada en Situación Operativa 3 por el Gobierno de España y la UME ha asumido la dirección operativa. Alrededor de 1.500 personas permanecen evacuadas, unas 600 de ellas alojadas en siete albergues habilitados por distintos municipios, mientras el resto ha sido acogido por familiares o se ha desplazado por sus propios medios. Además, continúan confinados Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo. Entre los evacuados hay 88 residentes de centros de mayores, trasladados a otros recursos asistenciales de la provincia y al Hospital de Ávila, todos ellos en buen estado. También se ha cortado la carretera que une El Tiemblo y Cebreros debido al avance de las llamas.

La previsión no invita al optimismo. "Hoy también vamos a pasar un día ciertamente difícil y complicado por esta ola de calor, por estas circunstancias climatológicas tan adversas", ha advertido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Las altas temperaturas y las rachas de viento, que han alcanzado los 50 kilómetros por hora, continúan dificultando las labores de extinción, aunque los servicios meteorológicos apuntan a una posible mejoría progresiva en las próximas jornadas.

Como muestra de la destrucción causada por el fuego, el mayor paraje del valle de Iruelas, donde se encontraba un camping, ha quedado completamente calcinado. Su evolución mantiene en máxima alerta a los municipios situados en su camino hacia el norte, ante el riesgo de que las llamas puedan alcanzar la Comunidad de Madrid y terminar uniéndose al frente formado por los tres incendios que ya se han fusionado en la región (Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la "unidad" de todas las administraciones para hacer frente a la emergencia y ha pedido a los vecinos de la zona extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades. Mañueco ha destacado la colaboración entre el Gobierno, la Junta, la UME, la Guardia Civil, las diputaciones y los ayuntamientos, así como el apoyo recibido de comunidades vecinas como Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, ante unas circunstancias meteorológicas "excepcionales" que han favorecido la propagación de los incendios.