El viento seguirá complicando los incendios en España, pero el descenso térmico podría abrir una ventana de oportunidad
El descenso de las temperaturas podría cambiar el escenario de los incendios tras horas de viento intenso
Situación crítica por los incendios forestales en España, última hora
Los incendios forestales que afectan a distintos puntos de España mantienen la preocupación de los servicios de emergencia, especialmente en Madrid, donde los tres focos del suroeste de la región han terminado uniéndose en un único frente, y en Ávila, donde el fuego originado en Burgohondo avanza hacia sin control hacia la capital. De momento, las condiciones meteorológicas no dan tregua.
El viento seguirá soplando con fuerza durante las próximas horas y podría incluso arreciar. Según explica Paola Sánchez desde el plató de 'Informativos Telecinco', el viento de suroeste será especialmente protagonista en las zonas afectadas.
De hecho, las rachas ya superan los 40 kilómetros por hora y pueden alcanzar o incluso superar los 50 km/h. La previsión apunta a que el viento irá a más durante la tarde y podría mantener su intensidad hasta las 20:00 o las 21:00 horas. A esta situación se suman unas condiciones de humedad todavía muy bajas, de entre el 15 y el 20%, mientras que las temperaturas, aunque han descendido ligeramente este viernes, continúan favoreciendo la propagación de las llamas.
El sábado llega una ventana de oportunidad
La previsión meteorológica sí ofrece un escenario algo más favorable a partir de este sábado. "A partir de mañana sábado sí vamos a tener una ventana de oportunidad. Posiblemente el riesgo baje", explica Paola Sánchez.
La bajada de las temperaturas continuará durante el fin de semana y será más significativa este sábado, lo que permitirá reducir el nivel extremo de riesgo de incendios. A este factor se sumarán otros dos elementos favorables: el aumento de la humedad y un cambio en la dirección del viento.
Si este viernes los mapas muestran todavía un riesgo muy elevado de incendios, a partir de mañana, 25 de julio, confluirán estos tres factores meteorológicos que pueden dar un respiro a las labores de extinción: temperaturas más bajas, una mayor humedad y un viento que rolará.
De esta forma, tanto el sábado como el domingo se espera un riesgo de incendio menos elevado, una ventana de oportunidad que podría favorecer la evolución de los fuegos que mantienen en alerta a buena parte del país.