Muchos de los evacuados continúan pasando la noche en diferentes polideportivos que han habilitado para acoger afectados

Última hora de los incendios forestales en España: confinan Santa María de la Alameda, Madrid, y Las Navas del Marqués, Ávila

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Miles de vecinos de diferentes partes de Madrid y Ávila han tenido que abandonar sus hogares por el avance de unos incendios que se han convertido en una de las peores catástrofes que ha ocurrido en el país durante toda su historia. Cientos de miles de hectáreas y mucho dolor es lo que sigue dejando el avance del fuego que sigue sin estar controlado.

Valdemaqueda es el último pueblo que ha sido desalojado en la Sierra oeste de Madrid. Una gran columna de humo, según relatan los vecinos, sigue siendo la protagonista del cielo en este pueblo recordándoles que la pesadilla todavía no ha terminado. Muchos de ellos han sido alojados en un polideportivo que se encuentra a unos 60 kilómetros de sus casas.

Todavía las autoridades no han podido confirmarles cuándo podrán regresar a sus casas y tampoco les han garantizado que sus pertenencias vayan a poder estar a salvo durante los próximos días porque, aunque el viento ha dado un respiro a parte de la sierra madrileña, no descartan que el rumbo pudiese cambiar en cualquier momento.

El testimonio de los evacuados en Toledo

La gente del pueblo es la que está sufriendo lo que está dejando a su paso el fuego. Un joven ha confesado al equipo de Informativos Telecinco que tuvo que abandonar su casa junto a su familia, "mi vecina, mis hermanas y con toda la gente de su pueblo".

Muchos pudieron coger lo imprescindible para poder sobrevivir unos días fuera de su casa, pero lo que sin duda no han olvidado es llevarse a sus mascotas, con quienes esperan poder recibir buenas noticias y que puedan regresar pronto a sus domicilios.

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Lo que esperan es que el viento siga dando una tregua: "El fuego y el viento viene hacia allá, se va a llevar todo porque estamos todo rodeado de monte". Con miedo y sin dejar de mirar las últimas actualizaciones viven en Almorox, Toledo: "Tenemos todo, pero mañana, posiblemente no tengamos nada".

En Móstoles es uno de los municipios madrileños que ha acogido a los evacuados de los pueblos cercanos que han quedado afectados por el fuego. Allí, todos ellos pasan las noches durmiendo en camastros improvisados con desesperación: "Ya un poco encabezados ya, pero bueno, hay que tirar para adelante".