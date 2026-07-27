Laura Queijeiro 27 JUL 2026 - 16:26h.

Los expertos coinciden en que hay que "bajar el combustible del que se alimentan, pero para ello hay que planificar y trabajar antes"

Última hora de los incendios forestales en España: los incendios cortan 47 carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

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Son incendios terroríficos, nunca vistos pero que, lamentablemente, cada vez vamos a ver más, según los expertos. Porque cada año se acumula más combustible en el campo y las temperaturas son más altas. Porque los aliados de los incendios de Sexta Generación son las temperaturas extremas, la baja humendad, la sequía y el abandono del medio forestal.

Unidos, estos elementos generan el combustible natural que alimenta a los incendios de Sexta Generación, informa A. Jiménez y S. Losada.

Entre sus llamas se genera algo parecido a un huracán: "Genera sus propios vientos fuertes, avanzan con pavesas, el material incandescente que hace avanzar el incendio y se propague a gran velocidad", explican Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo y Joaquín Alaejos, ingeniero de Montes de la Universidad de Huelva.

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No se puede luchar contra ellos de frente. "Se crean ya unos perímetros de decenas de kilómetros que no abarca la capacidad de extinción, no es cuestión de tener más medios", señala Alaejos.

"El trabajo es mucho más de intentar encontrar las oportunidades donde esa intensidad pueda bajar, y seamos capaces de atacarlos", señala Juan Picos.

La cosa se complica cuando no solo hay montes, sino casas, urbanizaciones y pueblos. "Obviamente en un pueblo retroceder tres hectáreas es sacrificar el pueblo y no se puede hacer. En el monte podemos ser más ofensivos y en las zonas urbanas más defensivos", señala Picos.

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Hay que trabajar para que las llamas encuentren el menor combustible posible. "Hay que ser capaces de bajar la cantidad de combustible que va a tener el fuego para alimentarse o generar áreas que tengan oportunidades para los bomberos".

"Si uso la ganadería, desbroce localizados en determinadas zonas requiere una planificación", destaca Alaejops. Planificiar y prevenir antes de la temporada de incendios es clave.