Laura Sólvez 28 JUL 2026 - 21:57h.

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Los nuevos megaincendios dejan claro que nuestra estrategia no está funcionando. Hay que buscar nuevos enfoques y muchos expertos tienen claro cómo nos adaptamos para limitar daños.

Porque hace años que el paisaje no es el mismo. El campo se vació y el bosque fue ocupando ese espacio. Eso también cambió el fuego. "La vegetación va a presentar unas características estructurales mucho más susceptibles de arder", señala Francisco Martín, profesor titular de Ecología de la UAM.

Y qué pasa con la reforestación de los territorios quemados. "Una vez que se ha quemado una superficie lo que hay que hacer es rediseñar el futuro, repensar el paisaje, y ganar espacios abiertos que pueden ser muy útiles", destaca Martín.

Ni limpiar el monte lo evita todo, ni el trabajo de invierno basta para el verano. "Hay un aliado muy evidente que es la ganadería extensiva, que tampoco es una varita mágica, pero sí puede ayudar a transformar ecosistemas, más abiertos y más resistentes a las llamas".

Margarita Hernández, secretaria del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes añade un nuevo elemento contra el fuego. "Tenemos tecnología para identificar aquellas zonas donde hay continuidad enorme y es donde es prioritario actuar. ¿Cómo se para un incendio? Rompiendo esa continuidad", destaca.

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Una de las estrategias pasa por recuperar paisajes en mosaico. Así, el fuego tendría más obstáculos "Con lo que no podemos convivir es con fallecidos, con casas que se queman. Eso sí que no es soportable", recuerda Martín.

El cambio de mentalidad es inevitable. Los incendios seguirán ahí. El reto es adaptarnos a un territorio que ya no es el de antes. "Y esto implica no construir en zonas muy boscosas. Esto es equivalente a construir en el fondo de una rambla", señala el experto.

Margarita Hernández recuerda otra de las claves: "No sirve de nada tener una estrategia si no tenemos dotación económica".

Sabemos hacia dónde ir. Falta tiempo y recursos, pero, no hay tiempo que perder.