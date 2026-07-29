Bomberos forestales explicaron hace más de medio año que los montes supondrían un verdadero riesgo para los incendios

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Es muy difícil, casi imposible, hacer que desaparezcan los incendios para siempre, pero si que hay soluciones para reducir su magnitud y evitar que se conviertan en verdaderas catástrofes como las que se ha vivido en diferentes partes de España. Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han protestado contra la falta de medidas preventivas.

Muchos vecinos han reclamado a las administraciones más acción a la hora de prevenir los incendios y poder reducir el enorme gasto que está haciendo frente el país en las labores de extinción. La reportera Sandra Mir pudo saber de primera mano, gracias a los bomberos forestales en Madrid, la importancia de acabar con la grandes montañas de combustible vegetal que no se limpiaban en los montes por falta de inversión.

Sandra salió en diciembre con dos de estos bomberos forestales a puntos claves para saber si se estaba cumpliendo con las labores de extinción de incendios en invierno, que así es como llaman los profesionales a las medidas de prevención y de limpieza de los montes.

El riesgo para los efectivos que trabajan en los incendios

Un trabajo que permite ver si un incendio se puede producir dentro de unos meses, calculando el poder calorífico y la altura de la llama: "Los equipos de extinción tendrían muy difícil actuar con seguridad". Ellos son capaces de saber con tan solo mirar el terreno si se hicieron los trabajos de extinción y hace cuanto.

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"Podemos ver como las jaras están ya prácticamente rozando con las copas, con las copas de asesina. En caso de un incendio, la propagación y su violencia va a ser muy alto", explica uno de ellos, confirmando cómo las llamas se propagan de vegetación en vegetación hasta arrasar hectáreas.

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"Por la falta de recursos y medios. Esta jara seguramente cuando llegue la época alta de riesgo van a seguir aquí", explicaban hace más de medio año, pero toda esa vegetación ha permanecido en esas zonas claves de los montes, lo que ha provocado que ardan sin control.