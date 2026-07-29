El hombre, que sigue bajo investigación ha asegurado que solo estaba moviendo la máquina de lugar.

Última hora de los incendios forestales en España: Marlaska espera "tres días muy duros" mientras se intenta evitar que el fuego se reavive en Ávila y Madrid

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El sospechoso de haber originado el megaincendio de Burgohondo (Ávila), el más grande de la historia de España con más de 50.000 hectáreas quemadas, es el dueño de la máquina que habría provocado el siniestro. El hombre ha sido puesto en libertad, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La Guardia Civil arrestó el pasado viernes al propietario de una máquina, que habría provocado el incendio. El detenido, que no quiso declarar ante los agentes, también ha investigado al operario que estaba realizando tareas agrícolas cuando se desataron las llamas. Este manifestó al instituto armado que solo estaba moviendo la máquina de lugar.

La Guardia Civil sospecha que el hombre estaba abriendo un nuevo camino con un martillo hidráulico

Varios testigos explicaron a la Guardia Civil que esa máquina se había estado utilizando durante los días previos al comienzo del fuego. El incendio, al parecer, se inició picando piedra sin permiso con una máquina giratoria de ocho toneladas con un martillo hidráulico pica roca, lo que desembocó en el incendio que comenzó el pasado miércoles a las 13.00 horas, según ha informado el diario El Mundo y han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Las llamas se iniciaron cuando ese vehículo desarrollaba trabajos supuestamente ilegales para abrir un nuevo camino. Mientras hacía estas tareas, una chispa desencadenó el incendio que se propagó por la vegetación de la zona, sobre todo compuesta por monte bajo y piornos