Rocío Doñoro 29 JUL 2026 - 22:33h.

"El momento de la carga y la descarga es el más crítico", reconocen.

Última hora de los incendios forestales en España: más de 10.000 personas continúan fuera de sus casas mientras el fuego sigue avanzando en Castellón

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Son los corsarios, los apagafuegos del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas. Preparan la misión, ven la geografía. Identifican peligros, torretas, cables y con los embalses cartografiados se lanzan a extinguir incendios forestales.

Se junta el humo, vientos altos, turbulencias muy fuertes. Y la adrenalina se dispara en los megaincendios de Avila, Madrid y Castellón. "El momento de la carga y la descarga es el más crítico", explica Francisco Javier Gimeno, piloto de Patrulla 43. En estos casos "la experiencia del piloto y cálculo in situ, son cruciales" porque "no llevan sistema de puntería".

Por radio reciben coordinación precisa. "Atacamos el flanco en carrusel. A la cabeza del fuego, un avión tras otro".

6.000 litros de agua cargados en 12 segundos, descargados en 10 minutos y vuelta a cargar. El avión se desliza por la superficie del agua. "Es muy duro ver la devastación". Pero ellos intentan que el fuego no vaya a más con 36 descargas en 9 horas de turno agotador. De los 14 Canadair solo hay 7 operativos.

Ellos, como buenos corsarios luchan por defender nuestro tesoro. Y lo consiguen.