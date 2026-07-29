Pese a los esfuerzos de los efectivos para controlar el incendio en Castellón, siguen sin poder celebrar una victoria

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En Castellón siguen trabajando sin descanso todos los efectivos para poder acabar con un incendio que recordarán el resto de sus vidas por los días de angustia, dolor y miedo que han pasado miles de personas. Los dos municipios que siguen en el punto de mira son Onda y Artana.

Todos los operativos siguen trabajando sin descanso, incluso con todos los recursos a plena funcionamiento como se ha visto a los hidroaviones cruzando múltiples veces los cielos de Castellón, cogiendo agua y soltándola en los puntos donde las llamas tienen todavía demasiada fuerza para considerar el incendio como controlado.

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El incendio en La Vall d'Uixó ya ha calcinado 9.300 hectáreas hasta la fecha y los expertos han considerado que por lo menos 81 kilómetros se han visto afectado por un fuego que no parece dar una tregua a los vecinos y es por ello que las autoridades han pedido calma y prudencia, explicando que esperan que esta noche las temperaturas bajen todo lo posible para hacer posible las labores de extinción.

Conmoción y dolor entre los vecinos

El equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con algunos vecinos que siguen conmocionados de los episodios que están viviendo en los últimos días: "Estamos pasando, pues algo que no nos pensábamos que nos iba a suceder, lo veíamos lejos y ahora lo tenemos aquí".

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Las imágenes aéreas muestran la realidad del horror que ya ha dejado más de 9.000 hectáreas afectadas, invernaderos y vehículos arrasados y casas arrasadas por las llamas. "Es desolador", dicen muchos de ellos viendo todas sus pertenencias reducidas a cenizas.

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El peligro de la nube de humo, calor y vapor

Pero no solo es el fuego lo que preocupa, sino el pirocúmulo que se forma en el cielo totalmente negro. Es una columna de humo y vapor que se forma por el calor extremo que está provocando el fuego y que se suma a la ola de calor que ya está afectando a muchas comunidades autónomas y que complica la extinción del fuego por las grandes rachas de viento que genera.

Fernando Kindelán, director del puesto de mando, ha dicho que todos los efectivos trabajan contrarreloj: "Vamos a intentar asegurar ese perímetro e intentar darlo por controlado lo antes posible, pero de momento no estamos en ese punto". Al menos 10.000 personas siguen fuera de sus hogares en un escenario que se sigue repitiendo en Castellón.

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Son ocho localidades las que quedan completamente vacías por orden de las autoridades para evitar que ninguno de sus vecinos sea acorralado por las llamas. En León se suma otro frente: el último fuego originado en San Cipriano mientras que todos los esfuerzos se centran en hacerse con el control de la situación.