Esta zona del litoral de la capital tinerfeña se encuentra cerrada desde 2024 por riesgo de desprendimientos

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La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado que denunciará a todas las personas que accedan a la playa de Benijo, cerrada desde 2024 por el grave riesgo de desprendimientos.

La decisión llega después de que este jueves fuera necesario desalojar a cerca de un centenar de personas que se encontraban en la playa y que fueron detectadas mediante el uso de drones.

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Una playa cerrada por motivos de seguridad

El Ayuntamiento recuerda que la playa permanecerá cerrada hasta que se ejecuten los trabajos necesarios para garantizar la estabilidad del terreno y prevenir posibles accidentes.

No obstante, lamenta que sea habitual que los cuerpos de seguridad tengan que intervenir debido al incumplimiento de la prohibición de acceso. Desde el cierre de la playa en 2024 se han registrado numerosos actos de vandalismo, con daños tanto en la señalización que prohíbe el acceso como en el vallado y los cierres instalados para impedir la entrada.

El Consistorio advierte de que este comportamiento no solo genera costes materiales, sino que también pone en riesgo a otras personas que pueden acceder al lugar sin conocer que la playa permanece clausurada.

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El Ayuntamiento apela a la responsabilidad ciudadana

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha insistido en que el peligro es real, recordando que en esta zona de la costa se han producido numerosos desprendimientos, motivo por el que se decidió cerrar los accesos para evitar accidentes.

Por su parte, la concejala de Seguridad, Gladis de León, ha explicado que, además de imponer sanciones a quienes incumplan la prohibición, se reforzará la vigilancia mediante la Unidad de Drones de la Policía Local (UDRON).

El uso de estos dispositivos permitirá detectar con mayor rapidez la presencia de personas en la playa y ordenar su desalojo de forma más segura.