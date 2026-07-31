Las autoridades intentan localizar el arma o armas homicidas para tratar de determinar el grado de participación de cada uno en el homicidio

Ocho detenidos por la muerte de un hombre hallado con una treintena de puñaladas bajo un puente de la autovía en Murcia

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MurciaLa Policía Nacional y su Grupo de Homicidios continúa investigando la muerte de un varón asesinado debajo de un puente en la zona de Barriomar de Murcia el pasado miércoles. Su cuerpo, repleto de heridas de arma blanca, evidenciaba que había sufrido aproximadamente una treintena de puñaladas.

Según las primeras pesquisas, todo parece indicar que el homicidio se habría producido después de una reyerta entre otro hombre y la víctima, tras lo cual varios parientes del primero actuaron acabando con la vida de este último. En total, ocho personas fueron detenidas, pero las autoridades tratan de averiguar el grado de participación de cada uno, para lo cual están buscando el arma o las armas homicidas, con la sospecha de que podrían haber sido varios los cuchillos empleados para matarlo.

El asesinato en la zona de Barriomar de Murcia

Todo comenzó en una zona de viviendas próxima al puente bajo el cual encontraron a la víctima. Allí, al parecer, se propició una violenta discusión que culminó fatalmente después en ese punto, donde un vecino, hallando más tarde el cuerpo sin vida, dio la voz de alarma.

Hasta la escena del crimen se desplazaron sanitarios, que no pudieron sino confirmar la muerte del hombre, y agentes de la Policía Local y Nacional, que procedieron a operar de acuerdo con el protocolo iniciando inmediatamente una investigación.

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Avanzando en sus pesquisas, los agentes no tardaron en efectuar los primeros arrestos: en total ocho personas, aunque según informa La Opinión de Murcia serían tres las que se consideran principales sospechosas.

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Españoles y parientes entre sí, entre ellos hay hombres y también al menos dos mujeres, según refiere el citado medio, que avanza que, como parte de la principal hipótesis, se investiga si la víctima se peleó con uno de los miembros de esa familia.

De esa presunta reyerta habría derivado el linchamiento mortal, en el que habrían participado los parientes, quienes habrían defendido ante los agentes que él habría atacado primero y ello les forzó a “defenderse”.

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En ese contexto, determinar el grado de participación y definir la autoría del homicidio es clave en la aplicación de justicia, pero el hecho de no haber encontrado aún el arma o armas homicidas, –lo que facilitaría estudiar las huellas de la empuñadura–, así como la falta de respuestas en los interrogatorios, complican aún más las tareas de investigación policial.