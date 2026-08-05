Miles de migrantes tratan de esconderse en un cementerio, en mezquitas para evitar el regreso a Marruecos

El presidente de Ceuta pide "socorro" al Estado y al resto de España: "Esto es una situación absolutamente excepcional"

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La Guardia Civil sigue buscando a miles de migrantes en las calles de Ceuta que podrían estar escondiéndose para no regresar a Marruecos. La persecución policial llega hasta un cementerio marroquí de Ceuta. Se ocultan donde pueden y según las cifras del Gobierno ceutí serían unos 2.000, aunque otras fuentes hablan de hasta 8.000.

Las imágenes de Informativos Telecinco revelan el operativo de los agentes que buscan a los grupos que se ocultan: encuentran a varios migrantes entre las cañas; al verse rodeados, optan por escapar saltando la tapia, pero los agentes le enseñan la puerta para que abandonen el lugar y salgan de España.

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Siete días después de la entrada masiva desde Marruecos de unas 70.000 personas, siguen escondiéndose, entre los jardines, en una mezquita, por las calles de los barrios periféricos deambulando, en un intento por permanecer en Ceuta y cuando pase todo tratar de llegar a la península.

"Yo sigo esperando"

"Yo también estoy esperando. Si encuentro otra salida, me voy, en un autobús o en lo que sea", dice uno de ellos, pero hay más personas que quieren lo mismo. Quedarse en España.

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El presidente de Ceuta, Juan Vivas ha informado que estiman que hay unos 2.000 migrantes en la ciudad autónoma, pero fuentes consultadas por Informativos Telecinco elevan esa cifra hasta las 8.000 personas. Por el momento no hay un censo oficial, ni un número de expedientes abierto, algo que para el popular "es la constatación evidente de que no se están poniendo los medios adecuados".

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Los vecinos comentan que algunos "se han ido, pero siguen criaturas por aquí". En el centro de la ciudad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intensifican la vigilancia para impedir que actúen las mafias que facilitan el traslado hacia la península. En las redes sociales y páginas de anuncios proliferan ofertas de alojamientos clandestinos por 20 euros la noche.