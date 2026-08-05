Los vecinos de Ceuta se encargan de los niños y adolescentes que entraron de forma ilegal desde Marruecos a España

Ceuta atiende a 1.100 menores migrantes tras su llegada desde Marruecos, traslada parte a la Península y la Policía identifica a 528 de ellos

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CeutaCasi una semana después de la entrada masiva de miles de personas a Ceuta desde la frontera con Marruecos, la ciudad intenta recuperar la normalidad. Ahora, la prioridad son los niños que entraron desde Marruecos hasta España.

Decenas de ellos siguen sin atención y son los propios ceutíes los que se están haciendo cargo de su asistencia. Los acogen, los alimentan y los acompañan, como informa Rocío Amaro. Incluso se están encargando de censarlos, para poner un poco de orden en todo este caos.

Los vecinos atienden y se preocupan por los menores que han accedido a Ceuta desde Marruecos

A falta de medios, los vecinos, de forma voluntaria, se han organizado por su cuenta y han elaborado un censo propio de los niños que hay por las calles. Durante el martes 4 de agosto se llegaron a contabilizar 2.672 menores no acompañados.

En especial, preocupan todas las niñas que se encuentran en Ceuta. Como explica Ana Sánchez, una de las voluntarias de la ONG Humanitarios Sin Fronter, las menores de edad sufren especial vulnerabilidad por los abusos y los episodios que pueden llegar a sufrir.

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Por eso, los colegios Príncipe Felipe y Reina Sofía de Ceuta se han habilitado solo para acoger a las menores de edad.

Además, la Policía Nacional ha identificado a 528 menores de los que accedieron irregularmente a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas, y que permanecen en la ciudad.

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En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, ha explicado este miércoles que se está priorizando la toma de datos sobre la identidad de estos menores, quienes han ingresado ya en los recursos de acogida del Gobierno ceutí. Pérez ha subrayado que "todavía hay menores por las calles", lo que supone una "gran preocupación" compartida con la Ciudad Autónoma, que es la competente en este área.

Vivas afirma que están atendiendo a 1.100 menores migrantes en Ceuta

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha indicado que la ciudad autónoma está atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes y ha asegurado que se están realizando traslados de niños y niñas no acompañados a la Península, por lo que ha defendido que están "cumpliendo la ley" aunque ha advertido de que "no hay ley que resista lo que signifique una avalancha".

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"El número de menores que estábamos atendiendo era de unos 750. Ahora, en estos momentos, estamos atendiendo a 1.100. Según la ley, el número de menores que en situación de contingencia migratoria, es decir, en situación de emergencia humanitaria, tiene que atender la ciudad de Ceuta es de 90. Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica. Comprenderá que es una situación absolutamente insostenible", ha subrayado Vivas en una entrevista.

Sobre el reparto solidario de los menores a las comunidades autónomas, el presidente de Ceuta ha afirmado que ellos apoyaron el real decreto por el que se aprobaron medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

"No solamente lo hemos apoyado sino que además lo estamos aplicando y por tanto los menores se están trasladando a otros lugares del resto de España", ha remarcado, precisando que habla como presidente de Ceuta y no en nombre del PP. Además, ha asegurado que mantienen una relación de "absoluta colaboración" con el Ministerio de Juventud e Infancia.