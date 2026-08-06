Agencia EFE 06 AGO 2026 - 13:18h.

Infocam da por extinguido el incendio originado el pasado 22 de julio, un fuego que se incluyó en la emergencia nacional debido al avance de las llamas

Dos hombres vecinos de Almorox han sido han sido imputados como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente

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El incendio originado en Almorox, Toledo, ya ha sido extinguido, según ha decretado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam). El fuego, que comenzó el 22 de julio, ha estado 14 días activos y ha calcinado al menos 900 hectáreas solo en la provincia de Toledo.

Un incendio que se incluyó en la emergencia nacional

Un vigilante fijo detectó el incendio el 22 de julio a las 16:52 horas, en la urbanización El Pinar de Almorox, en la provincia de Toledo. Debido a la virulencia y el avance de las llamas se activó la Unidad Militar de Emergencias y se incluyó en la emergencia nacional, pues se unió al fuego de la Sierra Oeste de Madrid, que afectó a las provincias de Ávila y Madrid.

Debido a este incendio se tuvieron que desalojar varios pueblos de la zona y diversas urbanizaciones de Almorox. Solo en la provincia de Toledo ardieron 900 hectáreas y más de una veintena de viviendas.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, el incendio ha quedado extinguido a las 21:10 horas de este miércoles.

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Dos vecinos imputados como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente

La Guardia Civil arrestó a dos hombres vecinos de Almorox, de 51 y 42 años como presuntos responsables del origen de las llamas. Al parecer, estaban haciendo trabajos no permitidos en una parcela de origen forestal, en una jornada en la que el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales era extremo.

Gracias a las investigaciones realizadas por el Instituto Armado, se logró localizar el punto de inicio del incendio, donde se hallaron indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica, ubicada en terreno forestal.

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Tras pasar a disposición judicial, los dos detenidos como presuntos responsables del inicio del incendio han sido imputados como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente y quedaron en libertad provisional, con medidas cautelares como la prohibición de salir del país.