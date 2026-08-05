Agencia EFE 05 AGO 2026 - 13:19h.

En el transcurso de 2026 se han contabilizado un total de 39 grandes incendios forestales que ya han quemado 194.122 hectáreas

Se trata de unas cifras mucho más altas que las registradas durante este mismo periodo en 2025

Compartir







Los incendios forestales en España ya han quemado un total de 194.122 hectáreas a día de hoy, una cifra seis veces mayor a la registrada durante este mismo periodo en 2025, cuando la superficie afectada por el fuego era de 33.360 hectáreas, según datos recopilados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esos datos actualizados y provisionales se han conocido hoy después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra, Sara Aagesen, presidiera el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer un seguimiento de la evolución de los incendios forestales que afectan al país.

PUEDE INTERESARTE El satélite Landsat 9 de la NASA muestra la huella de los incendios en España

Entre las conclusiones de la reunión, figura también que se han registrado 39 grandes incendios forestales en lo que va de año, frente a los 12 identificados en el mismo tramo de tiempo el año previo, según explica un comunicado remitido por el Miteco a los medios de comunicación.

Mejoría en los últimos días, pero todavía en alerta

La nota indica que "la evolución de los incendios forestales ha sido muy favorable en los últimos días" y que "la situación es sensiblemente mejor que en semanas anteriores, aunque el Comité ha coincidido en que no se puede bajar la guardia".

"En los últimos días, los efectivos del Miteco se han centrado principalmente en el Pirineo oscense, donde ha habido incendios no de gran tamaño, pero sí de difícil acceso, porque además de las altas temperaturas se están produciendo tormentas eléctricas, que son causa habitual de incendios. También en algunas reactivaciones del incendio de Burgohondo", explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En muchos rincones españoles, el verde se ha convertido en negro, y aunque la situación meteorológica más favorable ha hecho que los niveles de peligro de incendios hayan descendido, el riesgo sigue siendo muy alto en gran parte del norte, el este y el centro peninsular.

Advierte además de la existencia de "peligro extremo" en el interior de las comunidades mediterráneas, sur de Andalucía e islas Canarias más montañosas y prevé que los niveles de peligro volverán a subir el fin de semana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Especial precaución durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto

El Comité también ha querido recordar la importancia de cuidar el entorno natural durante el eclipse del próximo 12 de agosto.

Entre las medidas de protección: se prohíbe encender fuego y aparcar sobre vegetación seca, y se pide mantener accesos libres para emergencias. También consultar diariamente el nivel de riesgo de incendios, evitar saturar zonas frágiles, no dejar residuos, evitar perturbaciones en la fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.

"No debemos olvidar que la vegetación se encuentra extraordinariamente seca y que en estas circunstancias una pequeña chispa, una imprudencia, desencadenan incendios forestales con consecuencias devastadoras para personas, para ecosistemas y para el patrimonio natural", han remarcado.