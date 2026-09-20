Raquel Noya A Coruña, 20 SEP 2026 - 21:32h.

La localidad coruñesa, cuna de la atleta olímpica Ana Peleteiro, da nombre a la aldea de Cai, uno de los cuatro protagonistas del nuevo título de Nintendo para Switch 2

'Fire Emblem: Fortune's Weave' incluye otros guiños a Galicia y a distintos territorios españoles dentro de su mundo de inspiración grecorromana

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Ribeira, situada en la provincia de A Coruña, es conocida por sus playas, su tradición marinera y por ser la cuna de la atleta olímpica Ana Peleteiro, pero desde este jueves, 17 de septiembre, esta villa gallega suma una curiosa conexión con el mundo de los videojuegos: también es el lugar de origen de uno de los protagonistas de la nueva entrega de una de las grandes sagas de Nintendo.

La localidad coruñesa aparece en 'Fire Emblem: Fortune's Weave', el nuevo juego desarrollado por el estudio japonés Intelligent Systems y publicado por Nintendo para Switch 2. Y no lo hace como una simple referencia escondida en el mapa: Ribeira da nombre a la aldea de la que procede Cai, uno de los cuatro personajes principales de esta aventura.

Ribeira convertida en escenario de videojuego

En la historia, Cai es presentado como un joven de buen corazón que abandona su aldea para participar en los llamados Juegos Heroicos. Su objetivo es ganar la competición y utilizar el premio para conseguir algo muy personal: liberar a su padre, que permanece cautivo. Así, el nombre de Ribeira deja de estar asociado únicamente a una localidad gallega para convertirse en parte de la historia de uno de los protagonistas del nuevo 'Fire Emblem'.

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La referencia no se queda ahí. El universo creado para el videojuego incluye también otros nombres que recuerdan directamente a Galicia y que evitan caer en el error de pensar que se trata de una mera casualidad. Entre ellos aparece Aguiño, una parroquia también perteneciente al municipio de Ribeira, además de Orens, una denominación que evoca a Ourense.

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Galicia se cuela en un mapa de inspiración española

Los guiños a la geografía española van más allá de Galicia. El videojuego incorpora nombres que recuerdan a distintos territorios y localidades, como Arago, en alusión a Aragón, o Castalia, que remite a Castilla. También aparece la localidad leonesa de Benllera.

La ambientación general de 'Fortune's Weave' presenta una estética inspirada en el mundo grecorromano, pero sus creadores han introducido elementos que conectan el universo ficticio con referencias de la cultura española. Uno de esos detalles aparece en uno de sus personajes principales. Leda, una artista y música que participa en los Juegos Heroicos, utiliza una vihuela, un instrumento de cuerda estrechamente relacionado con la tradición musical española del Renacimiento.

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Cuatro protagonistas y unos Juegos Heroicos

La nueva entrega de 'Fire Emblem' gira en torno a una competición en la que distintos personajes deben demostrar sus habilidades para alcanzar la victoria. La historia se articula alrededor de cuatro protagonistas: Cai, Dietrich, Theodora y Leda, cada uno con su propia historia y motivaciones.

Cai es el joven procedente de la ficticia aldea de Ribeira; Dietrich es un espadachín en busca de nuevos desafíos; Theodora es una reina que persigue un antiguo objetivo para su pueblo, y Leda es una artista que busca cumplir su propia misión. El videojuego se ha estrenado oficialmente este jueves 17 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch 2.