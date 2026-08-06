La AEMET ya ha alertado del alto riesgo de incendios en aquellas zonas del centro peninsular en las que el eclipse solar será total

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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El eclipse solar del 12 de agosto ha devuelto protagonismo a la España vaciada. Sus habitantes están contentos por este hecho, pero también temen las consecuencias en lo que a riesgo de incendios se refiere.

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Consejos para evitar el riego de incendios

Porque, para encontrar un buen punto donde ver este fenómeno será necesario recorrer zonas que, en pleno agosto, afrontan el mes de mayor riesgo de incendios forestales. Los vecinos lo recuerdan con insistencia y apelan a la responsabilidad de quienes se desplacen para ver el eclipse, Pide que “vengan con responsabilidad, teniendo un poco de conciencia de cómo está todo, de seco y el riesgo de incendios”.

La preocupación no es infundada. La AEMET ya ha alertado del peligro extremo y los habitantes de estas áreas rurales recelan del comportamiento de algunos visitantes. Lo expresan con claridad una de ellas que denuncia que “vienen aquí, echan colillas fuera y se ponen a hacer barbacoas no pudiendo”. Temen que la afluencia masiva, unida a prácticas negligentes, pueda desencadenar un incendio en un entorno especialmente vulnerable.

Las recomendaciones para evitar riesgos son básicas, pero no siempre se cumplen. Se recuerda la prohibición absoluta de encender fuego, la necesidad de no dejar residuos en espacios naturales y la importancia de evitar estacionar vehículos en zonas secas donde el calor del motor pueda provocar una chispa. A ello se suma un consejo esencial que comparten todos y que requiere informarse antes de acudir a cualquier punto de observación.

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El efecto llamada del eclipse también alcanzará la costa. En Oleiros, A Coruña, el concejal de comunicación, Pablo Cibeira, advierte de que se reforzará la vigilancia: “va a haber policía y va a haber señales, es imposible poner vallas a toda la costa”. La afluencia será elevada y, aunque se incrementen los controles, las autoridades insisten en que no pueden blindar completamente el territorio.