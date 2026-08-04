Raquel Noya A Coruña, 04 AGO 2026 - 19:30h.

La Xunta de Galicia restringirá el acceso a enclaves con problemas de seguridad, movilidad o conservación del medio ambiente

Los espacios oficiales, por el momento 85 en toda la comunidad, permitirán disfrutar del fenómeno con un dispositivo especial de seguridad

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El próximo 12 de agosto tendrá lugar el esperado eclipse solar total, un fenómeno astronómico excepcional que tendrá a millones de personas pendientes del cielo al mismo tiempo, sobre todo en Galicia que, por su posición privilegiada frente al Atlántico, goza esta vez de los mejores enclaves para disfrutarlo. Pero como en todo evento en el que se prevé una masificación de gente, existe una cara B: conviene saber que no todos los lugares con buenas vistas serán aptos para disfrutar del espectáculo. Algunas administraciones gallegas han establecido ya varias zonas en las que estará desaconsejado o directamente prohibido acceder para contemplar el eclipse debido a los riesgos que presentan tanto para las personas como para el entorno natural.

La provincia de A Coruña cuenta, por el momento, con ocho áreas de exclusión, una cifra que todavía podría aumentar antes del día del eclipse, mientras que en Lugo ascienden ya a 17 las zonas prohibidas o desaconsejadas. A estos enclaves se suman los 3 determinados en la provincia de Pontevedra y uno más en Ourense.

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Las restricciones responden a criterios de protección civil y conservación del patrimonio por lo que la Xunta continúa analizando propuestas remitidas por los ayuntamientos a fin de proteger sus entornos. Se busca evitar grandes concentraciones de personas en lugares con accesos complicados, dificultades de evacuación, escasez de servicios o espacios de especial valor ambiental donde una afluencia masiva podría provocar daños.

Lugares prohibidos por las administraciones

Mientras las administraciones continúan habilitando espacios para facilitar la observación y el número de localizaciones óptimas podría verse incrementado en los próximos días, también han elaborado un mapa con aquellos enclaves en los que se desaconseja la presencia de público por motivos de seguridad, conservación del entorno o dificultades de acceso.

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Por el momento, el dispositivo especial diseñado para la jornada contempla 29 zonas de exclusión repartidas por las cuatro provincias gallegas. Se trata de una relación todavía provisional que podría sufrir modificaciones hasta antes del día del eclipse, en función de lo que diga la Xunta.

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Estas restricciones afectan principalmente a lugares de gran atractivo turístico o paisajístico que podrían registrar una afluencia masiva de visitantes. El objetivo es evitar aglomeraciones en espacios con accesos limitados, problemas de evacuación, falta de servicios o un elevado valor medioambiental que podría verse comprometido con una concentración de miles de personas.

Entre los enclaves más conocidos incluidos en esta relación figuran la Torre de Hércules, en A Coruña; el Monte Pindo, en Carnota; Fuciño do Porco, en O Vicedo; la Fervenza do Toxa, en Silleda; y el Monte da Guía, en Vigo. Todos ellos son lugares muy frecuentados durante el verano y, precisamente por esa elevada afluencia, han quedado fuera de los espacios recomendados para contemplar el eclipse.

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La provincia de A Coruña concentra ocho de estas áreas de exclusión. Además de la Torre de Hércules, también se han incorporado las islas de San Pedro, la playa de O Pedrido, en Bergondo, el entorno de las Furnas de Oleiros y cuatro ubicaciones situadas en el municipio de Carnota: el Monte Pindo, el mirador de Cabana, A Berberecheira y la playa de Carnota.

En Lugo se localiza el mayor número de puntos restringidos. La relación incluye el castillo de Castro de Ouro, varios montes del municipio de Barreiros, distintos miradores, el puente sobre el río Sor, el puente de O Porto, la zona próxima a la ermita de San Marcos, en Sarria, los acantilados de Papel, Punta da Mansa, el faro Roncadoiro y el conocido enclave de Fuciño do Porco, uno de los destinos turísticos más visitados de la costa lucense.

Por su parte, Ourense cuenta con una única zona de exclusión situada en la pista de montaña que conduce al mirador de San Martín, en el municipio de A Rúa. En Pontevedra, el listado provisional incorpora Xestoso, la Fervenza da Toxa, en Silleda, y el Monte da Guía, en Vigo.

Puntos oficiales de observación en Galicia

Frente a estos espacios restringidos, la Xunta ha validado hasta la fecha 85 puntos oficiales de observación distribuidos por toda Galicia, una cifra que también crecerá en los próximos días conforme se incorporen nuevas propuestas municipales. Estos enclaves han sido seleccionados por ofrecer mejores condiciones de seguridad, capacidad y accesibilidad para acoger a los asistentes.

Tras la reunión de coordinación celebrada la pasada semana con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Transportes y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, insistió en la importancia de respetar las zonas de exclusión y seguir las indicaciones del operativo especial diseñado para la jornada. El objetivo, recordó, es que un acontecimiento astronómico excepcional pueda disfrutarse con las máximas garantías tanto para los asistentes como para el patrimonio natural y cultural de la comunidad.