Nubes, desplazamientos o una mala elección del punto de observación pueden arruinar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas

Flora González, presentadora de 'El Tiempo', explica cómo planificar la jornada y qué aspectos conviene tener en cuenta para aumentar las posibilidades de contemplar el eclipse

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El próximo 12 de agosto, España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplar un eclipse solar total, un fenómeno excepcional que no se producía sobre la Península Ibérica desde 1912. Durante unos minutos, la Luna cubrirá por completo al Sol y permitirá observar la corona solar, un espectáculo que solo puede contemplarse durante la fase de totalidad.

La franja desde la que podrá verse ese momento cruzará buena parte del norte y del este peninsular, mientras que el resto del país podrá seguir el eclipse de forma parcial. Se espera que miles de personas se desplacen hasta las zonas de observación para vivir un acontecimiento que, además, marcará el inicio del denominado Trío de Eclipses, la secuencia de eclipses visibles desde España entre 2026 y 2028.

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Sin embargo, estar dentro de la franja de totalidad no garantiza poder disfrutar del eclipse. Aunque la trayectoria del fenómeno está perfectamente calculada, existen distintos factores que pueden condicionar la observación y hacer que un viaje planificado durante meses no salga como estaba previsto.

Un fenómeno que requerirá planificación

La previsión de una elevada afluencia de visitantes ha llevado a las administraciones a recomendar que los desplazamientos se preparen con antelación. Además de elegir el lugar desde el que se quiere observar el eclipse, será importante seguir la evolución de la previsión meteorológica en los días previos y tener en cuenta que las condiciones pueden variar incluso entre localidades cercanas.

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El Gobierno también insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad durante la observación. Para contemplar las fases parciales del eclipse será imprescindible utilizar gafas homologadas para observación solar, ya que las gafas de sol convencionales no protegen la vista frente a la radiación del Sol. Asimismo, se recomienda planificar los desplazamientos con tiempo ante la elevada afluencia de personas que se espera en los principales puntos de observación y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar incidencias.

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Pero, además de seguir estas recomendaciones generales, hay otros aspectos que pueden resultar determinantes para disfrutar del eclipse y que muchas veces pasan desapercibidos al organizar el viaje. No todo dependerá de la astronomía. La meteorología y una buena organización también jugarán un papel decisivo.

Los tres enemigos que pueden arruinarte el eclipse total del 12 de agosto (y cómo vencerlos)

En el vídeo que acompaña esta noticia, Flora González, periodista y presentadora de 'El Tiempo' en Mediaset, explica cuáles son los principales factores que pueden jugar en contra el próximo 12 de agosto y ofrece una guía práctica para preparar la observación.

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La periodista analiza cómo interpretar la previsión meteorológica según la región elegida, cuándo conviene consultar los modelos del tiempo y qué margen existe para modificar los planes si las condiciones cambian en las horas previas. Además, ofrece recomendaciones específicas para quienes tengan previsto desplazarse hasta la franja de totalidad y explica cómo adaptar el recorrido en función de la evolución del tiempo para aumentar las posibilidades de contemplar el fenómeno.

El eclipse apenas durará unos minutos, pero una buena preparación puede marcar la diferencia. En el vídeo, la presentadora reúne las claves para anticiparse a los posibles imprevistos, organizar el viaje con criterio y afrontar el 12 de agosto con las mayores garantías de disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más esperados de las últimas décadas.

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