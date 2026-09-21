Claudia Barraso 21 SEP 2026 - 15:10h.

La pelea de dos niñas pequeñas y una supuesta agresión de una de ellas hizo que las dos familias se enfrentasen horas después

Un nuevo tiroteo entre familiares en Albal se salda con dos detenidos, uno de ellos herido de forma leve

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Una discusión entre dos niñas pequeñas fue lo que provocó el tiroteo en l’Alquerieta en Alzira, en Valencia, por el que un hombre de 56 años perdió la vida y tres personas resultaron heridas. El fallecido era el abuelo de una de las menores y las cuatro personas que fueron detenidas eran hermanos.

Uno de los implicados permanece ingresado en el Hospital Universitario de La Ribera, tras recibir un grave impacto de bala, según ha confirmado el medio ‘El Levante’. El mismo medio ha confirmado que durante las horas anteriores al tiroteo, había una tensión previa entre ambos clanes que se fue incrementando hasta acabar con la agresión mortal.

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Según confirma este medio, el padre de una de las crías fue, de madrugada, a casa de la otra familia para “arreglar las cosas” y el abuelo y fallecido recibió entre tres y cinco disparos cuando trataba de mediar. Uno de los disparos fue directo al corazón del fallecido, lo que le provocó su muerte inmediata.

El crimen se produjo pasadas las cuatro de la mañana, pero la tensión comenzó mucho antes, cuando uno de los hermanos y el padre de una de las niñas comenzó a discutir violentamente con los familiares de la otra joven, acusada de haber agredido primero a la menor. Las niñas, de corta edad, habrían tenido una pelea por la que una agredió físicamente a la otra.

La tensión fue aumentando entre las familias

Según han confirmado algunas fuentes a ‘El Levante’, el ambiente se fue poniendo más tenso cuando alguien dijo que esa agresión fue por parte de un adulto, por lo que cuatro hermanos, de madrugada, fueron a la casa de los padres de la otra niña. Sin embargo, confirman que, lejos de llegar a esa solución, dicen que buscaban más conflicto hasta que aparecieron de por medio las armas.

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Algunos testigos de los disparos llamaron a los servicios de emergencia denunciando que habían escuchado disparos de bala y que había una pelea en la que participaban más de 12 personas, llegando a haber amenazas de muerte y armas de fuego.

Varias patrullas de la Policía Nacional y local de Alzira, acudieron hasta el lugar indicado y cuando llegaron, se encontraron varias personas heridas de bala, entre ellas el fallecido, que estaba inconsciente y terminó muriendo poco después de ser trasladado al hospital. Ya en urgencias, los agentes terminaron arrestando a tres de los hermanos implicados, uno de ellos el padre de la menor supuestamente agredida por la otra niña.