La familia de Edwin Arrieta afronta el relevo de su abogado mientras espera el fallo sobre Daniel Sancho

Gonzalo Barquilla 21 SEP 2026 - 13:33h.

Beatriz Uriarte, que asume la dirección del despacho de Ospina Abogados, ha reforzado la relación con los clientes de la firma

El abogado de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, representará a Colombia en la UE y en la OTAN

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La familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano cuyo asesinato llevó a Daniel Sancho a prisión en Tailandia en agosto de 2023, sigue pendiente de conocer la resolución de los recursos presentados contra la sentencia que condenó al español a cadena perpetua por el asesinato premeditado del médico.

El Tribunal de Apelaciones de Phuket ya ha enviado su resolución al Tribunal Provincial de Ko Samui, encargado de comunicar el fallo, pero por ahora se desconoce su contenido. Está previsto que la resolución pueda hacerse pública durante el mes de octubre. La defensa de Daniel Sancho ya destacó que busca una rebaja de la pena o incluso la repetición del juicio. Mientras, la familia Arrieta también recurrió la sentencia de primera instancia para pedir un aumento de la pena y de la indemnización. Desde Ospina Abogados han explicado a 'Informativos Telecinco' que, pese a ese recurso, entienden que lo previsible es que no se produzca ningún cambio significativo respecto a lo ya determinado por los tribunales tailandeses.

El pasado viernes se hizo público que Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta hasta ahora, ha sido designado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, como embajador de Colombia ante Bélgica y Luxemburgo y jefe de misión ante la Unión Europea y la OTAN. El nombramiento, que todavía debe culminar formalmente en octubre, supondrá su salida del ejercicio activo de la abogacía en España. Ospina dejará la dirección del despacho en manos de su socia Beatriz Uriarte, con quien lleva más de una década trabajando.

Beatriz Uriarte refuerza la relación con los clientes de Ospina Abogados, especialmente la familia Arrieta

En su discurso de despedida en la sede madrileña de Ospina Abogados, el abogado penalista recordó que el caso del cirujano colombiano marcó la trayectoria de su despacho "desde que Darling, su hermana, entró por la puerta". La representación de la familia Arrieta queda ahora en manos de Uriarte, que asume un nuevo cargo como socia directora responsable del despacho.

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Tal y como explicó Uriarte a 'Informativos Telecinco' en el propio despacho, durante el último año ha reforzado la relación con todos los clientes de la firma para preparar la transición. Entre ellos se encuentra la familia Arrieta, que a 21 de septiembre continúa sin haber cobrado la indemnización dictada contra Sancho por la justicia tailandesa. "No han pagado todavía ni 50 centímos", precisó la letrada, que ya venía trabajando con este caso, aunque no con la misma responsabilidad que tendrá ahora.

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La situación de la indemnización ya había sido señalada públicamente por Ospina en este medio. En agosto, el abogado aseguró que la familia no había recibido "ni un solo euro" de los cuatro millones de baht fijados por la justicia tailandesa y explicó que el recurso presentado por la acusación buscaba también elevar la responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a los padres de Edwin. Por su parte, Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, indicó recientemente a este medio que nunca había recibido una llamada para negociar o hablar sobre la indemnización.

Sancho permanece en la prisión de Surat Thani a la espera de conocer la resolución del recurso. En caso de no prosperar, su equipo legal planteará nuevas vías de apelación, como la del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional de Tailandia, según explicaron. Sus abogados esperan que el recluso pueda solicitar su traslado a España a partir de 2027, tras cumplir cuatro años de internamiento. Sin embargo, se deben cumplir varios requisitos para enviar esa solicitud, como que el proceso judicial concluya por completo, que el condenado asuma los hechos y que colabore en la medida de lo solicitado por la justicia local. Además, el traslado requiere la aprobación de las autoridades de ambos países y la ejecución de la pena se adaptaría a la legislación española, ya que en España no existe una cadena perpetua idéntica. Esta situación hace que no esté claro cuánto tiempo tendría que permanecer Sancho en una prisión tailandesa antes de poder ser trasladado a España.

Juan Gonzalo Ospina desempeñará un rol fundamental para Colombia en Europa

Desde Ospina Abogados se muestran optimistas y esperan que, como mínimo, la sentencia se mantenga. La firma dejará de contar con el liderazgo de Juan Gonzalo Ospina, que asumirá un papel fundamental para el Gobierno de Colombia en Europa, pero continuará centrada en su crecimiento.

El despacho ha comunicado que su sede en Marbella, en Málaga, ya se encuentra plenamente operativa. Además del caso de Daniel Sancho, Ospina Abogados asume la defensa en otros escenarios judiciales complicados, como el de los agentes de la Guardia Civil que murieron arrollados por una narcolancha en Barbate en febrero de 2024.

Juan Gonzalo Ospina dejará el ejercicio activo de la abogacía a partir del 2 de octubre, después de celebrar diversos juicios, y está previsto que firme el decreto de su nombramiento el 5 de octubre en Bruselas. Su objetivo será reforzar la posición del país sudamericano en asuntos como la seguridad, el comercio y las relaciones internacionales.

El abogado penalista cuelga la toga sin dejar de estar pendiente de los casos que ha defendido durante estos años. Ospina ha destacado que confía plenamente en su socia directora, Beatriz Uriarte, y ha subrayado su generosidad y fortaleza para asumir casos como el de la familia Arrieta.