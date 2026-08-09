El fuego se inició poco antes de las 12:49 horas en el kilómetro 212 de la A-6 sentido Galicia por causas no detalladas

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 14 horas, aunque sigue cortado el carril derecho de la autovía

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ValladolidUn coche que se ha quemado en la carretera A-6 ha terminado provocando después un incendio forestal tras propagarse a vegetación cercana en el término municipal de Villardefrades (Valladolid).

La Consejería de Medio Ambiente declaró activo el fuego a las 12:49 horas, minutos después de que el 112 de Castilla y León recibiera unas 40 llamadas en las que se avisaba de un turismo en llamas.

Sin que haya habido heridos en el suceso, se alertó a agentes de Guardia Civil y a Bomberos de la Diputación para que acudieran al punto kilométrico 212 sentido Galicia para intervenir.

Extinguido ya y corte del carril derecho de la A-6

Existía riesgo de que el incendio se extendiese al entorno vegetal, como finalmente ocurrió. Ocho medios del Infocal trabajaron en el lugar para intentar sofocar el fuego, antes de que avanzase.

Lograron extinguirlo a las 14 horas. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte del carril derecho de la autovía A-6, que se mantiene aún.