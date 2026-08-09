La noche ha sido un poco "más favorable" a las jornadas anteriores y no hay núcleos de población en riesgo

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Las hectáreas afectadas en el incendio de Niebla (Huelva) se han duplicado respecto a ayer y se elevan a 8.000, aunque no todas están quemadas, según el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En declaraciones a los medios, Sanz ha explicado que las brigadas prevén recurrir de nuevo al uso de fuego técnico para frenar el avance de las llamas y consolidar de manera definitiva un perímetro estimado en 44 kilómetros y que afecta a un total de seis términos municipales.

El consejero ha hecho especial hincapié en matizar la cifra del área afectada y ha precisado que las 8.000 hectáreas contabilizadas corresponden al perímetro total recorrido por el fuego y no a la superficie realmente quemada.

Existen numerosas "islas vegetadas"

Según ha detallado, existen numerosas "islas vegetadas" en el interior del perímetro que han quedado intactas gracias a la contención de los efectivos desplegados.

Se prevé que las mediciones de precisión del sistema satelital europeo Copernicus reduzcan de forma sustancial la cifra definitiva de vegetación calcinada, en una jornada en la que las labores de consolidación nocturnas y diurnas resultan decisivas para estabilizar por completa la zona afectada.

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El consejero ha comparecido ante los medios tras reunirse en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien, por su parte, ha enmarcado el fuego de Niebla en un contexto nacional "complicado en todo el territorio en materia de incendios", como el arranque del año marcado por el tren de borrascas o la dana en Valencia.

España registra casi 200.000 hectáreas quemadas

Según los datos de la herramienta europea Copernicus compartidos por la ministra, España registra "prácticamente casi 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año".

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Una cifra alarmante que "supone prácticamente seis veces más de lo que teníamos el año 2025", ha indicado Aagesen, que ha señalado que el país contabiliza ya "40 grandes incendios forestales en este año 2026, cuando el año pasado en esta época teníamos 15".

"Vivimos una situación extraordinaria que merece un trabajo conjunto y un espíritu máximo de colaboración. Transmito la importancia de trabajar de forma unida todas las administraciones en un pacto país frente a una emergencia climática que sabemos que cada vez golpea con más fuerza", ha dicho.

Tras reunirse con alcaldes de la comarca, Aagesen ha remarcado que, si bien la prioridad urgente es apagar las llamas y garantizar un regreso seguro a las viviendas, el Ejecutivo central mantendrá su respaldo en el proceso de reconstrucción.

En este sentido, ha formalizado el compromiso del Ministerio para "cubrir el 50 % del coste de la restauración hidrológico-forestal" de la masa calcinada, comprometiéndose a coordinar los trabajos con los técnicos autonómicos en cuanto el incendio quede extinguido.