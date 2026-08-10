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Sociedad

Un incendio en Jumilla moviliza medios aéreos de Murcia, Castilla-La Mancha y el Miteco

Incendio en Murcia
El fuego ha comenzado sobre las 17:05 horas y ha propiciado la declaración del Plan Infomur. 112 Murcia
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Un incendio forestal declarado la tarde de este lunes en la zona de Cerro Maestre, en Jumilla, ha obligado a movilizar medios aéreos de la Región de Murcia, de Castilla-La Mancha y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El fuego ha comenzado sobre las 17:05 horas y ha propiciado la declaración del Plan Infomur (plan regional contra incendios) en situación 1, ha informado en X el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

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Tres helicópteros y una nave de coordinación aérea de la Región, otra nave del Miteco y un medio aéreo coordinado con la Comunidad de Castilla-La Mancha trabajan en la zona en las labores de extinción.

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Según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, también están desplegadas dos brigadas forestales de defensa contraincendios de Jumilla y Yecla, apoyadas por un vehículo nodriza autobomba del Consorcio de Extinción de Incendios.

Para los trabajos de lucha contra el fuego y debido a la proximidad de las llamas, se ha solicitado el corte de suministro de una línea "de muy alta tensión" que discurre por la zona afectada, ha indicado la fuente.

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