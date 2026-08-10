Un incendio en Jumilla moviliza medios aéreos de Murcia, Castilla-La Mancha y el Miteco

Para los trabajos de lucha contra el fuego y debido a la proximidad de las llamas, se ha solicitado el corte de suministro de una línea "de muy alta tensión"

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Un incendio forestal declarado la tarde de este lunes en la zona de Cerro Maestre, en Jumilla, ha obligado a movilizar medios aéreos de la Región de Murcia, de Castilla-La Mancha y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El fuego ha comenzado sobre las 17:05 horas y ha propiciado la declaración del Plan Infomur (plan regional contra incendios) en situación 1, ha informado en X el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

Tres helicópteros y una nave de coordinación aérea de la Región, otra nave del Miteco y un medio aéreo coordinado con la Comunidad de Castilla-La Mancha trabajan en la zona en las labores de extinción.

Según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia, también están desplegadas dos brigadas forestales de defensa contraincendios de Jumilla y Yecla, apoyadas por un vehículo nodriza autobomba del Consorcio de Extinción de Incendios.

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Para los trabajos de lucha contra el fuego y debido a la proximidad de las llamas, se ha solicitado el corte de suministro de una línea "de muy alta tensión" que discurre por la zona afectada, ha indicado la fuente.