Estabilizado y perimetrado al 90 % el fuego de Caboalles, León, que pudo ser intencionado

Cuadrillas terrestres y maquinaria pesada pudieron realizar un ataque directo e ir eliminando la llama del perímetro del incendio

Desalojadas 25 personas por un incendio declarado con gravedad 2 en Caboalles, León

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Los trabajos y la estrategia desarrollada a lo largo de la tarde y la noche de este jueves ha permitido reducir el avance del incendio que este jueves se originó en las proximidades de la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, que alcanzó IGR2 pero que ha bajado a cero, que ya está estabilizado y perimetrado al 90 por ciento y en el que los indicios apuntan a que fue intencionado.

Según han informado fuentes del Gobierno regional, los trabajos llevados a cabo por los medios aéreos permitieron bajar la intensidad de llama por lo que las cuadrillas terrestres y la maquinaria pesada pudieran realizar un ataque directo e ir eliminando la llama del perímetro.

Asimismo, a medianoche se ha conseguido estabilizar el incendio y, antes del amanecer, y ya está perimetrado al 90 por ciento con buldócer y herramienta manual.

Asimismo, todo parece indicar que se trata de un incendio intencionado, que se inició muy cerca al pueblo y el viento norte llevó el fuego hacia las viviendas limítrofes al monte y una nave de ganado.

Dada la zona, su proximidad al pueblo y las condiciones meteorológicas, con fuertes rachas de viento, se realizó un despacho contundente de medios con tres helitransportadas de la Junta dos Brif del MITECO, dos cuadrillas de tierra, dos autobombas y dos buldócer con seis agentes y celadores y dos técnicos.