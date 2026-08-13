Técnicos del Gobierno de Aragón y efectivos de la UME han extraído bienes culturales del monasterio ante el acercamiento de las llamas

Las fuertes rachas de viento complican la extinción del incendio de Huelva, con 31.000 hectáreas y 900 vecinos desalojados

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El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por el incendio que se inició el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), y que obligó al desalojo anoche de 100 personas de un camping próximo a la localidad y al corte de la N-240, según informan a EFE fuentes próximas a la investigación. Informa en el vídeo Pilar Rodríguez.

En el marco de su investigación, además, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizaron en el punto de inicio del fuego un almacenamiento de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 que podrían haber causado el inicio del fuego.

La detención se produjo este miércoles por un delito de incendio forestal en relación a un fuego que, hasta la noche del miércoles, afectaba ya a 5.500 hectáreas.

En este mismo incendio, anoche sobre las 22:00 horas se desalojaron 100 personas de un camping próximo a Las Peñas de Riglos, se confinaron las localidades de Santa Cilia y Binacua y se cortó carretera N-240.

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El incendio forestal que se inició este lunes en Las Peñas de Riglos continúa activo, sigue en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo y ha mantenido esta noche a cientos de efectivos de distintas administraciones trabajando para consolidar las líneas de defensa establecidas en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego.

Durante la jornada del miércoles, el fuego ha llegado a superar una carretera en la zona comprendida entre Alastuey y Arbués, lo que ha obligado a reforzar las medidas preventivas y las restricciones de acceso en el entorno afectado.

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Como consecuencia del fuego fueron evacuadas las poblaciones de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués, así como la de Botaya, con un total de 477 personas entre todas ellas.

Trasladan los bienes del Pabellón Real de San Juan de la Peña por temor al fuego

Técnicos del Gobierno de Aragón y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han extraído este jueves del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña los restos óseos del Pabellón Real, así como otros bienes como la indumentaria del X Conde de Aranda ante el avance del incendio declarado este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) hacia este y el cenobio nuevo.

Fuentes del Gobierno de Aragón han indicado a EFE que los bienes extraídos de forma preventiva ante el avance de las llamas, que de momento "no han llegado a ninguno de los dos monasterios", pero sí a sus inmediaciones y al espacio natural protegido, han sido trasladados al Museo de Huesca.

La intervención se ha llevado a cabo por efectivos de la UME y un equipo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio en un segundo intento, después de que no hayan podido materializar una primera intentona por la peligrosidad de la situación y la proximidad de las llamas. El monasterio nuevo, ubicado en la Pradera de San Indalecio, fue creado precisamente tras el incendio en el monasterio viejo, ubicado bajo una roca, que se quemó en el siglo XVII