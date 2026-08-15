Noelia Camacho 15 AGO 2026 - 16:06h.

El teniente general retirado Juan Montenegro asegura que faltan siete hidroaviones que llegarán entre 2028 y 2031

Europa entre el calor y el fuego: 150 millones de personas están a más de 35 grados

Compartir







Uno de los fundadores de la Unidad Militar de Emergencia (UME), el teniente general retirado Juan Montenegro, denuncia que faltan medios aéreos para extinguir los incendios: "Estamos a la mitad de lo que necesitamos. Cada año, el Gobierno pone a disposición de las Comunidades Autónomas 70 medios, pero hidroaviones son 14 y solo hay operativos una decena.

"Faltan los siete hidroaviones que tienen que llegar entre 2028 y 2031. Es imposible que llegue antes", lamenta Montenegro. El Gobierno anunció en mayo de 2026 que el país contará con una flota de 10 aviones anfibios con un nuevo kit apagafuegos.

Los aviones esenciales para extinguir los incendios

El Airbus 400M es un avión militar capaz de descargar 20.000 litros de agua o retardante. "Pero no lo tenemos, solo hay uno en Francia", dice el fundador de la UME. Y es que hacen falta kits apagafuegos ideados por ingenieros españoles. "España ni siquiera lo ha encargado, ni siquiera hay un contrato", asevera el teniente general retirado.

También está el CH-47 Chinook, con una capacidad de hasta 10.000 litros. Se trata de una aeronave del Ejército que a veces se usa en los incendios, pero no todos los modelos. Montenegro afirma que se necesita invertir en drones para la extinción de las llamas, ya que pueden cubrir un vació enorme durante la noche. "Puede operar las 24 horas del día y tienen una descarga de hasta 1.500 litros alrededor de unos cinco segundos", señala Miguel Guinart, director de operaciones de Singular Aircraft.

PUEDE INTERESARTE Prisión provisional para el hombre de 28 años detenido por provocar el incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca

"Tenemos la esperanza de que con la iquizás nuestra ventana de oportunidad de volver aquí vuelva pronto", confiesa Avelino Souto, CEO de Singular Aircraft. Una tecnología española que todavía no se ha comprado en nuestro país.