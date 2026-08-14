Europa entre el calor y el fuego: 150 millones de personas están a más de 35 grados

El clima, cada vez más extremo, deja un panorama desolador este verano en Europa por el calor y el fuego.

Europa arde con la ola de calor y deja nuevos récords de temperaturas: Dinamarca registra 37ºC por primera vez desde 1874

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Estos días el tiempo dará un respiro aquí en nuestro país con lluvias y bajada de temperaturas, pero la realidad es que hoy en Europa, más de 150 millones de personas están a más de 35 grados. El clima es, cada vez, más extremo y deja un panorama desolador este verano en Europa con incendios gravísimos en Francia y en Grecia, sequía histórica en el Danubio y también en el Reino Unido donde viven, además, temperaturas inusuales y donde combaten también el fuego.

Es la quinta ola de calor del año en Europa y las temperaturas son de récord. Londres, con 38 grados, ha experimentado uno de los días más calurosos de su historia. En todo el Reino Unido son ya más de 2.800 las muertes relacionadas con el calor. Más del doble que el año pasado.

Y los fuegos no cesan. La hierba seca prende, y con ella los hogares, como ayer en Birmingham. Al sur de Split, en Croacia, el fuego también ha castigado con fuerza. Más de 1.000 evacuados dejaban a atrás un cielo enrojecido por el humo y las llamas. 14 de los 36 heridos han tenido que ser hospitalizados.

En Grecia, los rescates han tenido que llegar por barco. Una situación desastrosa, que afecta también a Francia, Italia, Alemania y Europa del este. La sequía mantiene en jaque la energía húngara, con sus plantas nucleares funcionando bajo mínimos por la incapacidad de refrigerarlas. Lo sufre también la fauna salvaje en Bosnia, al no encontrar apenas agua.