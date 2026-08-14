Aunque las llamas no han alcanzado los núcleos urbanos, ya se han evacuado algunas fincas y ascienden a 660 los desalojados

El eucalipto, factor clave en el incendio de Niebla: con 42.000 hectáreas es ya el peor de la historia de Andalucía

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El incendio de Niebla, en Huelva, declarado hace más de una semana, se encuentra en capacidad de extinción tras recorrer más de 42.000 hectáreas. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha advertido de que el dispositivo de extinción, activo desde el 6 de agosto, combate en Niebla un fuego de "una geometría inusual" marcado por fuertes inversiones térmicas matutinas que impiden el trabajo de los medios aéreos a primeras horas.

La amenaza de convertirse en el peor incendio de la historia de Andalucía sigue presente. "Es la vida de mis hijas, la vida de un pueblo, la vida de todos nosotros", cuenta dolido Juan, dueño de una panadería en el pueblo..

Los dispositivos continúan trabajando para frenar un incendio que ya afecta a 42.000 hectáreas en su recorrido y que se dirige sin control a la provincia de Sevilla. Ha subido el viento y ahora mismo los focos no se están pudiendo controlar, digamos, por tierra", explica Eduardo Sáenz, cabo del Parque de Bomberos de San José de la Rinconada.

El viento cambiante complica la extinción

El viento no para de cambiar y el sector este es el que más preocupa. Los desalojos continúan. Allí los vecinos del municipio de Aznalcóllar no saben qué va a pasar con sus hogares. "Mi hija la desalojaron porque vive en el campo", cuenta una vecina. Igual que a Juan. "Para el pueblo está todo triste, es una catástrofe", admite emocionado. "Es muy fuerte, es el pulmón nuestro", añade.

Víctor se emociona al pensar en lo que el fuego está causando. "Hay muchísima gente del pueblo que se está dejando la vida", cuenta. Aunque las llamas no han alcanzado los núcleos urbanos, ya se han evacuado algunas fincas y ascienden a 660 los desalojados, a la espera de que el operativo logre controlar la situación. Antonio es trabajador del ayuntamiento.

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Moreno habla por primera vez del principio del fin del incendio

Ante esta realidad del día a día de los vecinos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha lanzado este viernes, al menos, un mensaje de optimismo sobre la evolución del incendio y ha avanzado que se está ante "el principio del fin" después de siete días de actividad. En una comparecencia desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Niebla, Moreno ha anunciado la inminente vuelta a casa de 114 desalojados.

El retorno a los hogares beneficiará a varias aldeas del municipio de Zalamea la Real -73 vecinos de El Pozuelo, 21 de Las Delgadas y 20 de El Mendizao Alto-, aunque su vuelta está supeditada a la confirmación por parte del comité de operaciones de esta noche. "Es una buena noticia que los vecinos puedan regresar a sus hogares y volver a la tranquilidad y seguridad que les da su entorno", ha destacado el presidente andaluz.