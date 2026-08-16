Fernando Concheiro 16 AGO 2026 - 21:38h.

El Gobierno ha pedido a Ceuta que cedan espacios para que puedan vivir en mejores condiciones

Mónica García niega que Ceuta viva un "colapso sanitario" y cifra en 5.800 los migrantes atendidos durante la crisis migratoria

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CeutaLos migrantes que han entrado a Ceuta se han concentrado para reclamar protección porque no quieren volver a Marruecos. Ellos mismos han afirmado que no tienen oportunidades allí y que por eso no quieren regresar. Muchos llevan estas dos semanas viviendo en asentamientos en parques, calles o placas como la del Trampolín.

Con el paso de los días, han levantado refugios con palos, cañas y telas para protegerse del sol y tener un lugar donde dormir. Ahora, preocupan las condiciones higiénicas y el Gobierno ha pedido a Ceuta que cedan espacios para que puedan vivir en mejores condiciones.

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¿Tienen derecho a asilo?

El magistrado Fernando Portillo ha explicado que las personas que gozan de esta protección son aquellas que son perseguidas en su país de origen. Por eso, hay que estudiarse cada caso. Aunque es cierto que la población marroquí puede pedir asilo. Una vez que se lleva a trámite, ellos pueden denegar y recurrir la decisión, lo que convierte su situación en un largo proceso jurídico.

"No se les puede expulsar hasta que no se resuelva esa solicitud dentro de dos o tres años", ha asegurado el magistrado. El presidente de Ceuta quiere evitar eso de todas formas y pide que "todos sean devueltos a Marruecos".

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El PP exige al Gobierno que rechace todas las solicitudes y recuerda casos como el de Grecia. El partido alega que no vulnera la legislación internacional y que cuentan con precedentes dentro de la Unión Europea. Mientras, hay al menos 5.000 personas que piden asilo y que podrían quedarse años hasta que se resuelva su situación.