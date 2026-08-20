Rocío, con 44 años, acaba de ser madre primeriza: "Mis circunstancias personales me lo habían impedido"
La natalidad aumenta, pero los datos reflejan que, cada vez, las mujeres tienen hijos con edades más tardías
La natalidad marca un cambio de tendencia en España: nacen 157.000 bebés en los primeros meses seis de este año
Un total de 156.887 bebés nacieron en España en los seis primeros meses de 2026, lo que supone 1.656 nacimientos más que en el mismo periodo de 2025, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, señala que hasta junio de 2026 hubo 156.887 nacimientos frente a las 267.141 defunciones hasta julio. Así, el saldo vegetativo en ese periodo fue negativo en 110.254 personas.
La natalidad crece por segundo año consecutivo después que los datos siguiesen cayendo durante 10 años seguidos. Los datos también reflejan algo que sabemos desde hace años: la maternidad cada vez es más tardía. Porque las cifras también recogen que las mujeres que han sido madres este año, tienen más de 40 años, superando a las que lo han sido con menos de 25 años. Han nacido más niños de madres mayores de 40 años que de menores de 25.
Es el caso de Rocío, una mujer de 44 años que va a dar a luz a su primer hijo porque aunque desde hace años años quería que llegase este momento, sus "circunstancias personales me lo han impedido hasta ahora". en su caso, estas circunstancias son encontrar al padre de sus hijos: "Yo encontré la pareja más tarde, me casé con 42 años".
La maternidad más allá de los 40 años
Pero los motivos para retrasar este momento tan importante en la vida de cualquier familia, varían, yendo de los sociales, a los profesionales o al cambio de estilo de vida que supone la llegada de un bebé. Pero cada vez es más común ver a mujeres que se animan a ser madres por primera vez después de los 40 años.
Juan Antonio Tena, especialista en obstetricia de alto riesgo en el hospital 'Vithas', confirma que desde "hace un par de años" se da con más frecuencia los casos de embarazo de algo más de riesgo: "Hay más mujeres con más de 40 años que con menos de 25 años que están embarazadas".
Otro caso es el de Diana, una mujer de 42 años que quiere ser madre y que tiene todas las herramientas para ello: "Creo que nunca es tarde y tengo los óvulos congelados, creo que es el momento de tirar pada adelante". Y aunque las edades varíen, es buena noticia para los descensos de la natalidad, porque las cifras parecen estar remontando.