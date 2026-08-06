España se acerca a los 50 millones de habitantes con 10,2 millones de personas nacidas en el extranjero
El crecimiento poblacional se debe al incremento de personas nacidas en el extranjero, pues el número de nacidas en España ha disminuido
En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas y el número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026
La población residente en España alcanza valores máximos, situándose en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026 según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves. Durante el segundo trimestre del año, el número de habitantes aumentó en 104.178 personas. Este crecimiento poblacional se debe al incremento de personas nacidas en el extranjero, pues el número de nacidas en España ha disminuido.
Debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española, la población nacida en el extranjero se sitúa en 10.291.807 personas, una cifra mayor que la de nacionalidad extranjera. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta llegar al 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981 personas.
Durante el segundo trimestre de 2026, la mayoría de los nuevos migrantes fueron de nacionalidad colombiana (con 34.000 llegadas a España), venezolana (23.300) y marroquí (21.100). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de España fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900).
En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas y el número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.
Un aumento poblacional generalizado
Todas las comunidades y ciudades autónomas han experimentado aumentos de población siendo la Comunidad Valenciana (0,43 %), Islas Baleares (0,36 %), Principado de Asturias (0,29 %) y Murcia (0,29 %) las que han registrado mayores cifras.
Actualmente, la media de aumento poblacional es del 0,21 %, siendo Aragón (0,28 %), Castilla-La Mancha (0,28 %) y Cataluña (0,27 %) las comunidades que se sitúan por encima de este valor.
Por debajo, crecieron Cantabria (0,20 %) Comunidad de Madrid (0,18 %) Galicia (0,17 %) Castilla y León (0,14 %) Melilla (0,13 %) Comunidad Foral de Navarra (0,12 %) País Vasco (0,12 %) Andalucía (0,10 %) Ceuta (0,09 %), La Rioja (0,09 %) Extremadura (0,05 %) y Canarias (0,03 %).