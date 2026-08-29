El arrestado y otro varón cogieron a la víctima para meterla en una furgoneta, pero unas testigos acudieron a evitarlo

La menor reconoció a uno de los hombres aquel 8 de agosto: tenía una orden de alejamiento respecto a ella por acosarla

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PalmaUn hombre fue detenido en Palma de Mallorca por presuntamente intentar secuestrar a una menor a la que había estado acosando desde hace años, según ha detallado la Policía Nacional.

En un comunicado, los agentes precisan que los hechos ocurrieron el 8 de agosto a las 23 horas, cuando la víctima iba camino a casa de unos familiares en el municipio balear.

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De repente y por sorpresa, dos individuos se acercaron a ella y la cogieron tanto por las manos como por los pies. Su intención era introducirla en la parte trasera de una furgoneta aparcada cerca.

Unas mujeres testigos evitaron el rapto de la menor

Al dejar las puertas abiertas, pretendían que el rapto fuera rápido para después escapar. Por fortuna, justo en esos instantes, un grupo de mujeres que se encontraba en la zona presenció lo que sucedía.

Entonces, acudieron a ayudar a la menor. Como no pudieron llevársela, los varones huyeron. Uno a pie y el otro en el mismo vehículo. Después, la afectada fue a comisaría a denunciar lo ocurrido.

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El arrestado tenía una orden de alejamiento de ella

Relató a los agentes que había reconocido a uno de los hombres, sin ninguna duda. Tenía una orden de alejamiento sobre ella, medida que se había saltado en ese intento de secuestro.

Incluso contó que el presunto autor la habría estado acosando bastante tiempo y que, cuando trataba de meterla en la furgoneta, le dijo: "Tú serás mía y solo mía".

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Los policías de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) trabajaron para localizar al implicado. Tras recabar información sobre su paradero, fueron a arrestarlo. Se le acusó de un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de condena.