Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 12:28h.

Alice Campello acompaña al futbolista en su nueva etapa junto a sus cuatro hijos: miradas y gestos cómplices

Álvaro Morata y Alice Campello confirman que han vuelto a darse otra oportunidad: los últimos meses entre la influencer y el futbolista

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El CD Leganés anunció este viernes el fichaje del delantero internacional español Álvaro Morata, por una temporada en calidad de cedido por el Como 1907 italiano, un sorprendente movimiento para el conjunto de LaLiga Hypermotion.

El madrileño fue presentado por la noche en el Estadio Ontime Butarque y, antes, ofreció una rueda de prensa. "Estoy muy contento. Gracias por el cariño. Soy muy sentimental, aunque haya bromas sobre mi carrera, aunque los que lo dicen seguramente les hubiera gustado tener mi carrera, siempre intento ir a los sitios donde más me quieren", dijo ante los medios.

Junto a él, estuvieron su pareja, Alice Campello y sus cuatro hijos apoyando a la nueva incorporación del club madrileño. Y entre el matrimonio se ha dejado ver gestos de complicidad y sonrisas enamoradas pese a que solo han pasado dos meses desde que se dejaron ver de nuevo juntos después de su segunda separación.

Su primera aparición después de la ruptura

Fueron vistos por primera vez desde que anunciaron su segunda separación, en el concierto de Bad Bunny en el estadio Metropolitano de Madrid junto a sus dos amigos. Y en esta ocasión se les ha podido ver más unidos que nunca, con miradas cómplices y sonrisas mientras el futbolista daba su discurso durante la rueda de prensa de presentación.

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La emoción de Morata durante su discurso

Y ha sido delante de las cámaras cuando Morata ha aprovechado la oportunidad para hablar de sus hijos y de su mujer, además de las situaciones que le afectan tanto dentro como fuera del campo: "No es que esté mal a nivel mental, que no esté preparado. Me va a tocar alguna situación desagradable, eso es parte del fútbol. La diferencia es cuando te pasan cosas en el campo o fuera. Estoy muy preparado y quiero que mis hijos y mujer me vean disfrutar y meter goles".

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Campello le escuchaba atentamente, sin dejar de mirarle y sonriéndole, mostrándole que estaba apoyándole, a la vez que controlaba a sus cuatro hijos que no paraban de moverse felices de ver a su padre cumpliendo un sueño más. Morata se emocionaba al verlos, mientras recordaba sus momentos malos y hablaba de lo que le deparará el futuro en el club.