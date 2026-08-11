El joven quedará en principio bajo la supervisión de dos abuelos mientras se tramita el procedimiento

La familia de la madre de Miranda, la niña hallada tras su secuestro parental en Oviedo, denunciará amenazas del entorno del padre "por no esconderla bien"

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El hermano adolescente de la niña de cinco años sustraída de un centro de visitas tutelado en Oviedo ha quedado en libertad después de ser arrestado junto a su madre en un poblado de Silvota. Según informa 'El Comercio', el joven quedará "en principio bajo la supervisión de dos abuelos mientras se tramita el procedimiento".

El hermano se quedará con los abuelos paternos. Así lo ha pedido la abogada del joven, Olivia Sara Iglesias, encargada también de la defensa del progenitor, que está en libertad en calidad de investigado. "Obviamente el padre quiere tener a la niña, pero por las circunstancias, lo mejor es que la tengan los abuelos", señala la letrada.

"Fue víctima de las circunstancias", señala la abogada del hermano

La abogada señala que los abuelos paternos no tienen antecedentes y que las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía Nacional demuestran que no tuvieron contacto con la menor ni participaron en la sustracción. La letrada afirma que es la mejor opción para que la niña no permanezca bajo la tutela del Principado, cuya gestión ha sido cuestionada por ella: "Si la consejería tiene que proteger al menor, no entiendo por qué separa a la pequeña de sus hermanos y prohíbe a sus abuelos verla".

Iglesias pedirá el archivo de la causa después de que el hermano menor haya quedado en shock tras su detención. La abogada piensa que es una "injusticia" su arresto durante la operación policial y destaca que el menor "nunca debió haber pisado un calabozo". "Fue víctima de las circunstancias al verse obligado a obedecer a su madre", aclara. El joven vivía con ella y "se subió al taxi instrucciones directa, sin capacidad de oposición" el día de la sustracción.

La Fiscalía solicitó la entrada en prisión de la madre

Pero la situación de los padres es distinta. El progenitor, que fue detenido el pasado 1 de junio en el poblado Sierra de Granda, en Siero, quedó en libertad provisional sin cargos y en calidad de investigado. Él resaltó que no sabía nada de lo ocurrido: "Ese día salí a fumar y a tomar el aire porque mi visita era de una hora y la de ella de media hora más y pasó todo; desde entonces no sé nada".

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Dos meses después, las autoridades encontraron a la menor con su madre y su hermano. La madre declaró ante el juez este domingo y después ingresó en prisión provisional. La Fiscalía solicitó su entrada en la cárcel porque "existe riesgo de fuga, dado lo elevado de la pena que se podría imponer en caso de condena y para proteger a la menor, a la que considera que se le ha ocasionado una alteración de su estabilidad física y psíquica".

José Manuel Álvarez, presentará un recurso contra esta decisión alegando que "se trata únicamente de una madre que quiere estar con su hija: "Cuando recibe la noticia drástica de que no iba a ver más a su hija, pues no tuvo el criterio ni la frialdad suficiente para darse cuenta de que llevársela no era una buena medida a adoptar".