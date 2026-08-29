Piden "responsabilidad" a quienes saltan al mar desde 25 metros en zonas cerradas en Santoña, Cantabria: "No te juegues la vida"

Iván Sevilla 29 AGO 2026 - 18:36h.

La cartelería que hay, que será reforzada, no disuade a los que omiten las restricciones: "Pueden acabar en una tragedia"

"Existen riesgos reales de desprendimientos y no se puede garantizar la seguridad", recuerdan en el caso del Faro del Caballo

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SantanderLas imprudencias pueden pagarse muy caras. Por eso, en Cantabria piden "responsabilidad" a quienes saltan al mar desde 25 metros de altura en enclaves naturales o zonas cerradas al paso.

"No te juegues la vida" es la clara advertencia que, por ejemplo, ha lanzado recientemente la cuenta que promociona el Faro del Caballo en Santoña. Allí está prohibido el acceso a espacios como las escaleras que hay.

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Sin embargo, en redes sociales pueden verse vídeos de jóvenes omitiendo la cartelería existente que informa de que no está permitido subir. Acuden a lugares como ese para grabar imágenes lanzándose al agua.

Unos comportamientos temerarios que, obviando "las indicaciones de seguridad", para los protagonistas de esas acciones "pueden acabar en una tragedia", advierten. Por muy especialistas que sean en sus saltos.

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"El acceso está cerrado por un motivo: existen riesgos reales de desprendimientos y no se puede garantizar la seguridad", justifican quienes hacen el llamamiento a "no ignorar" los carteles ante la posible caída de rocas.

También otras personas que acuden al Faro del Caballo han compartido fotografías de gente en bañador en la zona prohibida. "Que no vaya nadie hasta que se arregle todo, más claro imposible", dice un vecino de Santoña.

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"Queremos que vuelva a ser accesible, merece una solución"

Los mismos que informan sobre las rutas que se realizan al enclave cántabro han solicitado a "todas las instituciones ponerse de acuerdo y actuar" para solventar el problema que se ha prolongado desde hace meses allí.

Ya para Semana Santa quedaron cerradas las escaleras y la medida se amplió a todo el verano. Durante unos días, en 2024 también ocurrió algo similar: el Ayuntamiento de Santoña cortó el paso por peligro de desprendimientos.

Aunque, por entonces, lo reabrió pronto tras una actuación con el derribo controlado de las grandes piedras que suponían un riesgo para los bañistas y visitantes. Este 2026, de momento, sigue el acceso cortado.

"Queremos que vuelva a ser accesible, merece una solución, es un referente turístico y un motor económico para Santoña. Es mucho más que una fotografía", describen los gestores de la web Faro del Caballo.

Refuerzo de cartelería y otras medidas

Ante la situación que se está viviendo en ese lugar y, antes de que ocurra algún incidente, desde la Autoridad Portuaria de Santander van a reforzar la cartelería instalada de restricción y a adoptar otras medidas.

Así lo comunicaron hace unos días al 'Diario Montañés'. Por parte del consistorio, pusieron en conocimiento de la Guardia Civil los vídeos de gente saltando al mar desde la zona para que se tomen las medidas necesarias.

Muchos de los que de saltan la prohibición son turistas extranjeros, como se observa en sus perfiles de redes sociales. Además de los carteles, el Ayuntamiento de Santoña puso una reja metálica en la entrada al Faro del Caballo.