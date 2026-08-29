Miles de personas han acudido delante del Palacio Real en Oslo para dejar flores y mensajes de agradecimiento

La historia de amor de Harald y Sonia de Noruega: del ultimátum del rey para casarse con una plebeya a despedirse un día antes de su aniversario

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OsloEl nuevo monarca de Noruega asumía este viernes el trono del país europeo con el nombre de Haakon VIII y el lema "Todo por Noruega", apenas unas horas después de que la Casa Real confirmara el fallecimiento de su padre, Harald V, a los 89 años.

"Es mi deber informar al Consejo de Estado de que mi querido padre, Su Majestad el rey Harald V, falleció hoy, 28 de agosto de 2026, a las 06.35 horas, y que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, he asumido el gobierno como rey de Noruega", ha dicho durante una reunión con el Gobierno en la que también ha estado presente la nueva princesa heredera, Ingrid Alexandra, de 22 años.

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El país da el último adiós al rey

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, resumió el sentir de los noruegos, al afirmar en un discurso a la población que "toda una nación está unida en el duelo y la gratitud".

"Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles", está escrito en una de las notas colocadas en el suelo junto a rosas, girasoles y otras flores.

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Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora de este viernes en miles delante del Palacio, donde la bandera real lució a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio, junto a una de luto en el balcón, tras reunirse Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

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Preparativos para el funeral

Los preparativos para el funeral y el sepelio de Harald ya han comenzado, aunque aún debe ser anunciada la fecha.

De momento, este domingo se celebrarán servicios funerarios en todas las catedrales y en muchas iglesias de todo el país.

El féretro de Harald llegó bien pasadas las 19:00 hora local (17:00 GMT) al Palacio Real, a donde había sido trasladado en un coche fúnebre desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo la incesante lluvia, el paso del cortejo fúnebre.

De acuerdo con la agencia de noticias NTB, la cripta situada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus será el lugar de descanso definitivo de Harald.

La muerte de Harald V

Harald V fallecía a primera hora del viernes en el Hospital Universitario de Oslo, donde fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía, según ha confirmado la Casa Real.

El fallecido monarca era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.