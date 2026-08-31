El hijo de la reina Mette-Marit ha obtenido un permiso especial para abandonar la residencia de Skaugum en la que se encuentra bajo arresto domiciliario

Crece la tensión en Noruega por Marius Borg, el gran dilema de Haakon y Mette-Marit como reyes mientras viven en la misma residencia que él

Compartir







Una imagen vale más que mil palabras. Y la de este lunes, 31 de agosto, lo ha hecho por sí sola. Marius Borg, el polémico hijo de la reina Mette-Marit de Noruega condenado por dos violaciones así como por otros delitos, ha sido uno de los encargados de trasladar el féretro del rey Harald V en el Palacio de Oslo.

El joven de 29 años se ha dejado ver dentro del Palacio Real de Noruega vestido de traje y cargando el ataud del padre del rey Haakon, que perdió la vida el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Junto a él, Haakon VIII, Mette-Marit, la reina Sonja, la princesa heredera Ingrid, el príncipe Magnus, la princesa Marta Luisa y sus hijas, Maud, Leah y Emma, han encabezado la comitiva. Todos ellos han vestido de riguroso luto.

El féretro del rey Harald, cubierto con banderas reales, ha sido llevado en procesión por sus hijos y nietos a través de varios salones del palacio.

Así, queda claro que Marius ha obtenido un permiso de la policía para abandonar temporalmente la residencia de Skaugum en la que se encuentra bajo arresto domiciliario para poder estar presente en el último adiós a Harald V.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su aparición ha llamado especialmente la atención porque no ocupa ningún puesto institucional dentro de la Casa Real. Es el hijo que Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio con Haakon y, por tanto, no forma parte de la línea sucesoria ni desempeña funciones oficiales.

Sin embargo, su vínculo familiar con la reina y con el fallecido Harald le ha situado en el núcleo de las despedidas privadas y familiares tras la muerte del monarca. Aunque lo más impactante es que se deje ver con toda la familia real tras su sonada condena.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La condena de Marius y la actitud de la Casa Real de Noruega

Marius fue condenado el pasado junio por el Tribunal de Distrito de Oslo a cuatro años de prisión después de ser declarado culpable de dos violaciones y otros delitos, entre ellos violencia contra una expareja. Marius ha recurrido la sentencia y mantiene su inocencia respecto a los delitos más graves.

Actualmente cumple la medida de arresto domiciliario con control electrónico y las autoridades noruegas le han permitido participar en los actos relacionados con la despedida de Harald.

Por eso, verlo ahora junto a los miembros de la familia real en uno de los actos más solemnes de estos días ha generado inevitablemente preguntas sobre el mensaje que Haakon y Mette-Marit quieren transmitir.

Pese a que no se han pronunciado al respecto, la sucesión de gestos protagonizados por la familia desde la muerte de Harald ha dejado entrever que, al menos en el ámbito estrictamente familiar, Marius continúa formando parte del círculo más cercano de los nuevos reyes.

Haakon y Mette-Marit parecen estar dejando claro que la situación judicial de Marius no ha roto el vínculo familiar y que, pese a la controversia, continúa siendo el hijo de la reina y un miembro de la familia en los momentos de duelo.

No ha sido, además, la primera vez desde el fallecimiento de Harald que Marius aparece públicamente vinculado a la familia.

En los días posteriores a la muerte del monarca, su presencia volvió a quedar reflejada en distintas imágenes familiares. También llamó la atención su aparición en las fotografías compartidas por Haakon y Mette-Marit con motivo de su aniversario de boda, publicadas después de que Marius hubiera sido condenado. En una de ellas, el joven aparece junto a la pareja, un gesto que ya provocó comentarios por producirse en medio de su situación judicial.

Pero hay otro detalle especialmente revelador: las fotografías que el nuevo rey Haakon conserva en su despacho del Palacio Real.

Entre las imágenes familiares que han trascendido aparece una fotografía en la que se ve a Haakon junto a Mette-Marit, sus hijos y Marius. El joven aparece apoyado sobre el hombro del entonces príncipe heredero, una instantánea que muestra la estrecha relación familiar que ha existido entre ambos y que ahora adquiere un significado especial al coincidir con el inicio del reinado de Haakon.

Así, mientras institucionalmente Marius permanece completamente al margen de las funciones de la Corona, en el terreno privado los nuevos reyes no parecen estar dispuestos a borrar su presencia.