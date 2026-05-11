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Lucas llegó en 2017 a España para la operación de uno de sus tres hijos. Asegura que se quedaron enamorados del país y que en 2019 vieron la oportunidad perfecta de empezar una nueva vida. Así que toda la familia llegó desde el otro lado del charco, con muchos miedos y también ganas de comenzar algo bonito.

"Mis tres hijos tienen discapacidad, autismo, y el segundo parálisis cerebral. Nos mudamos por la calidad de vida", traslada en 'El diario de Jorge'. Para Lucas es muy importante la presencia de dos amigos que su hijo pequeño tiene en el colegio. Julia y Rubén forman parte de su día a día.

Las bonitas palabras de la madre de un amigo de su hijo

Sonia, la madre de este último, le ha dado una sorpresa a Lucas en el programa de Telecinco con unas bonitas palabras. Le ha agradecido la forma en la que se preocupa por los pequeños y por ella.

Lucas asegura que el entorno de su hijo ocupa un lugar muy importante en su vida. "Es parte del crecer viniendo de fuera, intergrarse y tener un grupo de pertenencia cuando lo dejas todo. Estoy agradecido de que mis hijos tengan los amigos que tienen", valora como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.