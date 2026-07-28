El vídeo muestra a varios menores que increpan, insultan y agreden físicamente a otra mientras la escena es grabada y posteriormente compartida en una plataforma

Investigan a dos menores de Carballo, A Coruña, por participar en la agresión a un compañero, grabarla y difundir los vídeos

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El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha informado este martes de que ha abierto un expediente relacionado con la investigación de la agresión de varias menores a otras en el municipio, grabada y difundida a través de redes sociales, y ha indicado que ha puesto sus recursos para afrontar esta situación.

El vídeo muestra a varios menores que increpan, insultan y agreden físicamente a otra mientras la escena es grabada y posteriormente compartida en una plataforma. La Guardia Civil ya ha identificado a las menores implicadas, todas menores de 12 años. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se observa cómo le propinan puñetazos, patadas y tirones de pelo entre risas a otra menor.

En los vídeos, una de las menores increpa a la víctima por algo que supuestamente había dicho: "¿Por qué has dicho eso? Ahora no te pongas a llorar", mientras le propina puñetazos y un bofetón en la cara.

La agresora le recrimina a la chica si había dicho algo de su madre y, ante la negativa de la víctima, le da otra bofetada y una patada exclamando: "¿Entonces? A mi madre no la nombres y a mí tampoco", una acción que sus amigas celebran con aplausos.

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Otra de las menores añade: "Espérate que vamos por partes, no te vayas que terminas peor". Tras continuar los puñetazos, agarrones y tirones de pelo, una de ellas se muestra visiblemente feliz con la agresión, aplaude y llega a decir: "Me encantas, tía". El segundo vídeo muestra nuevamente a una de las agresoras agarrando del pelo a la víctima.

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La Guardia Civil ha recordado que compartir imágenes o datos personales de menores sin la autorización correspondiente está prohibido por la legislación vigente.

El Instituto Armado advierte de que este tipo de conductas puede constituir un delito contra la intimidad y, además, acarrear sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

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Moguer condena y abre un expediente a la agresión entre menores

En un comunicado, el Consistorio ha expresado "su más firme condena" y su "absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o psicológico".

"Ninguna conducta que atente contra la dignidad, la integridad o el bienestar de una persona tiene cabida en nuestra sociedad y, especialmente, cuando afecta a menores de edad", ha apuntado.

Ha precisado que se trata de un hecho de "especial sensibilidad", tanto por la gravedad de los hechos ocurridos como por la edad de las personas implicadas y por este motivo el procedimiento "se encuentra bajo la tutela y supervisión del Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Menores".

Desde el Ayuntamiento de Moguer se han activado todos los recursos municipales necesarios para atender esta situación, se está colaborando con las autoridades implicadas en la investigación y se ha mantenido contacto permanente con la Guardia Civil, que ha traslado los hechos a la Policía Judicial.

Asimismo, en el ámbito de sus competencias, el Consistorio ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos y se están siguiendo las pautas marcadas por la Guardia Civil, para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones. Ha señalado que desde el primer momento se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y atendiendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha trasladado a la Fiscalía la difusión "masiva" de este vídeo y ha decidido comunicar los hechos a la Fiscalía de Criminalidad Informática al considerar que las imágenes podrían afectar gravemente a los implicados y requerir la intervención de las autoridades competentes, ha informado este martes en un comunicado.