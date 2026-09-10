Localizan un caimán debajo de un coche en una calle de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

El caimán fue inmovilizado por agentes del SEPRONA de la Guardia civil con la colaboración de la Policía Local

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Los vecinos de la calle Faro en el barrio de la Isleta, perteneciente a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, fueron sorprendidos esta madrugada por la presencia de un caimán que se había escondido bajo un turismo.

El animal, que medía un metro de longitud, fue divisado por los vecinos de la zona que contactaron con el 112 Canarias ante la inesperada presencia del reptil. Tras recibir el aviso de emergencias, la Unidad Nocturna Especial de la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria acudió al lugar donde se encontraba el animal para intervenirlo y garantizar un control seguro.

Junto con agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, el cuerpo policial logró inmovilizar al caimán y restablecer el tráfico en la calle, que había sido cortado para evitar cualquier peligro en la vía pública.