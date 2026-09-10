Raquel Noya Pontevedra, 10 SEP 2026 - 13:26h.

El operativo se produjo en la zona de Plaza de Independencia y reunió a numerosos vecinos que no quisieron perderse las maniobras

El ave quedó atrapada en la parte alta de un edificio y necesitó la intervención de los bomberos para poder volar libre de nuevo

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Una gaviota atrapada en lo alto de un edificio ha obligado a los bomberos de Vigo a desplegar un dispositivo de rescate en pleno centro de la ciudad, ante el asombro de decenas de transeúntes que no se quisieron perder la escena. Se trata de un rescate poco habitual que recuerda mucho, por su tinte surrealista, a las intervenciones que suelen hacer los responsables de la protectora La Isla de Tali de Nigrán que, sin ir más lejos, hace unas semanas salvaron, muy cerca del mismo escenario, a varios gatitos que se quedaron encerrados en el interior de un muro de contención, ayudándose de una botella de plástico y la cámara de un móvil para ver el interior.

En esta ocasión, el aviso se recibió este miércoles en la zona de Plaza de Independencia, después de que el ave quedase enganchada en la parte alta de un inmueble sin posibilidad de salir por sus propios medios. Los bomberos acudieron al lugar y utilizaron una escalera de grandes dimensiones para poder llegar hasta ella, ante la atenta mirada de numerosos vecinos.

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Una escalera para llegar hasta el ave

Se trata de una intervención poco habitual que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en los alrededores. Desde la calle, decenas de vecinos siguieron las maniobras mientras los bomberos trabajaban para conseguir liberar al animal y en redes también se convirtió en un pequeño espectáculo para los internautas.

El rescate quedó registrado en vídeo y fue compartido por el instagramer local Pedro Davila, conocido en la red social como @Pooochoooo. Las imágenes muestran a numerosas personas pendientes de la intervención y siguiendo desde abajo el trabajo de los bomberos, mientras el ‘influencer’ narra la escena apuntando con humor que es “la misma que te roba las zapatillas en la playa”.

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Escena muy comentada en redes

La intervención no tardó en generar comentarios entre los usuarios de redes sociales, que recibieron con humor y cierta dosis de emoción el rescate del ave. Entre los mensajes publicados destaca uno que pone el foco en la importancia de proteger a los animales incluso cuando se trata de especies que pueden resultar menos simpáticas para algunas personas: “La calidad humana de una sociedad se mide en cómo trata a sus animales”, agradecía una internauta.