Mallorca cuenta con uno de los patrimonios submarinos más impresionantes del Mediterráneo.

El destino europeo que gana protagonismo por ofrecer mucho más por menos dinero

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Mallorca cuenta con uno de los patrimonios submarinos más impresionantes del Mediterráneo. En la isla hay más de 4.000 enclaves que sirven de refugio para seres vivos y están en riesgo por la masificación turística y algunos guías piratas, informan Noemí Fernández y S. Ramos.

Las cuevas turísticas tienen normas, y personal de seguridad, pero aún así encontramos hasta espeleotemas rotos. Las cuevas secretas han dejado de serlo. Raro es que entre estalactita y estalacmita no encontremos un influencer. Y miles de seguidores intentado hacerse la misma foto que puede tirar por la borda milenios de crecimiento mineral. Son enclaves especialmente sensibles y con todo un ecosistema en su interior. Dañarlo es irreversible.

Guiem Mulet, presidente de la federación balear de espeleología, recuerda que una "cueva es como un museo, tu cuando entras en un museo no te pones a tocar las esculturas ni los cuadros. Romper una estalactita supone que nadie, nunca más, la podrá ver. Falta una concienciación. Estamos ante un eocistema frágil y más si dejas basuras". Dañarlo es irreversible.