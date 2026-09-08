El país europeo que cada vez atrae a más turistas españoles por su relación calidad-precio

Polonia ha multiplicado sus conexiones con las aerolíneas que operan en España, y varias comunidades autónomas han estrenado rutas directas

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Durante décadas, el mapa turístico habitual ha oscilado entre el Mediterráneo próximo, las capitales europeas de la eurozona y algún salto ocasional al Reino Unido. Sin embargo, este planteamiento ha ido evolucionando poco a poco, de forma lenta, pero constante. El mejor ejemplo de esto es un país centroeuropeo, con una infraestructura hotelera pujante, patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO, gastronomía sustanciosa y precios sistemáticamente inferiores a los de Europa occidental.

Hablamos de Polonia, un país que ha multiplicado sus conexiones con las aerolíneas que operan en España, y varias comunidades autónomas españolas han estrenado rutas directas a ciudades polacas que hace apenas dos años exigían escala en Frankfurt o Ámsterdam.

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Un despliegue aéreo sin precedentes

El crecimiento de sus conexiones basta para dimensionar la situación. La aerolínea nacional LOT Líneas Aéreas Polacas ha ampliado este 2026 su oferta de vuelos directos desde España conectando Varsovia con Barcelona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife, con dos frecuencias diarias desde las dos principales capitales españolas,con vuelos directos a Cracovia desde Madrid y Barcelona.

A la operación de LOT se han añadido las compañías de bajo coste: Ryanair ha estrenado rutas desde Sevilla y Madrid a Varsovia y Breslavia, y Wizzair ha inaugurado la conexión Bilbao-Cracovia, además de las líneas ya operativas hacia Gdansk y Wroclaw desde Madrid. En conjunto, las principales low cost operan durante esta temporada estival nada menos que 250 vuelos regulares semanales, frente a los 187 de la temporada anterior.

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Cracovia: menos de treinta euros al día

La ciudad que actúa como puerta de entrada preferente del viajero español es Cracovia, la antigua capital, respetada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y por tanto conservada íntegramente en su fisonomía medieval y renacentista. Su casco antiguo con Rynek Główny, la plaza mayor porticada más grande de Europa; la basílica gótica de Santa María; la colina de Wawel con el castillo real y la catedral coronacional de los reyes polacos; el barrio judío de Kazimierz, escenario de La lista de Schindler, es Patrimonio de la Humanidad desde 1978, año en el que ostentó el reconocimiento inaugural de la UNESCO junto a otros doce enclaves fundacionales del catálogo mundial.

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En cuanto a lo que atañe al bolsillo, un día completo en Cracovia puede suponer menos de treinta euros por persona, cifra difícilmente igualable en ninguna otra capital europea con equivalente densidad patrimonial. Alojamientos entre 10 y 20 euros por noche en hostales y entre 40 y 70 en hoteles básicos, comidas en restaurantes locales entre 15 y 25 euros diarios, y transporte urbano por debajo de los 10 euros al día conforman una ecuación de precios sensiblemente inferior a la de Praga, Viena o incluso Budapest.

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Varsovia y capitales secundarias

Varsovia, capital y motor económico, ofrece una experiencia distinta y complementaria. Reconstruida piedra a piedra después de la casi total destrucción sufrida en 1944, una operación urbanística tan minuciosa que le valió a su casco antiguo la inclusión en la lista de la UNESCO en 1980, la ciudad combina hoy la solemnidad de sus palacios reformados con una capa contemporánea de arquitectura financiera con la torre Varso, el rascacielos más alto de la Unión Europea como ejemplo, además de múltiples restaurantes de autor y una escena cultural pujante.

Wrocław, la Venecia polaca, articulada sobre doce islas y ciento veintidós puentes, Gdansk con su casco hanseático báltico, Torun, Szczecin o los itinerarios naturales de la región de los lagos de Masuria, la costa del Báltico y los montes Tatra completan la oferta secundaria.

17 lugares Patrimonio de la Humanidad y 23 Parques Nacionales

En el mapa cultural, Polonia cuenta con diecisiete inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que van desde la mina de sal de Wieliczka hasta el conjunto arquitectónico de Kalwaria Zebrzydowska, pasando por el trágico complejo memorial de Auschwitz-Birkenau y los bosques primarios del Białowieża.

En el mapa natural, tiene nada menos que veintitrés parques nacionales que despliegan un abanico ecosistémico raro para el turista europeo occidental: bosques templados de haya, humedales bálticos, cordilleras cárpato-tatricas y estepas continentales. Es, por tanto, un destino a la vez culturalmente denso y físicamente amplio, con capacidad para articular estancias de tres días o de tres semanas sin agotamiento evidente.

El motor de la relación calidad-precio

El coste operativo bajo del país explica que el sector servicios resulte más asequible para el turista de renta media occidental. Las guías especializadas cifran la horquilla de gasto diario en un rango de 70 a 140 euros por persona, con una banda inferior perfectamente factible para quien alterne restauración local, transporte público y visita a monumentos incluidos en tarjetas turísticas municipales.